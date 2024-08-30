Строительство Генштаба ВСУ за 30 августа

Генерал ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

В Украине начались девятьсот девятнадцатые сутки полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Захватчики не прекращаются постоянными обстрелами гражданского населения нашего государства. Силы обороны дают достойный отпор агрессору.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

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Ситуация по фронтам

На Харьковском направлении россияне продолжают наступательные и штурмовые действия, всего произошло восемь боевых столкновений. Бои шли, в частности, в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении количество боевых столкновений в сутки составило 25. Силы обороны отражали наступление врага в районах Синьковки, Мясожаровки, Степной Новоселовки, Колесниковки и Лозовой.

На Лиманском направлении украинские войска отразили 23 атаки противника в районах Твердохлебово, Чернещина, Дружелюбовка, Невское, Торское и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении Силами обороны отражены девять атак в районах Верхнекаменского и Выемки.

Танк Вооруженных Сил Украины. Фото: Генштаб

На Краматорском направлении украинские защитники пресекли 12 попыток противника прорвать оборону наших защитников в районе Клещиевки, Андреевки и Временного Яра Донецкой области.

Враг 21 раз пытался вклиниться в украинскую оборону на Торецком направлении в районах Торецкого, Железного, Нелиповки и Сухой Балки.

На Покровском направлении защитники Украины отбивали 58 атак в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбовки, Гродовки, Новогродовки, Карловки, Мариновки и Михайловки, где оккупанты пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка и Георгиевка.

На Времивском направлении противник предпринял 17 попыток прорвать оборону украинских войск в направлении Угледара, Константиновки и Водяного.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории России.

Скриншот сообщения Генштаба