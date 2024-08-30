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Сили оборони продовжують давати відсіч ворогу на Покровському напрямку — зведення Генштабу

30 серпня 2024 09:18
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Зведення Генштабу ЗСУ за 30 серпня
Генерал ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

В Україні розпочалась дев’ятсот дев’ятнадцята доба повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загарбники не припиняються постійних обстрілів цивільного населення нашої держави. Натомість Сили оборони дають гідну відсіч агресору.

Про це говориться у ранковому зведенні Генштабу.

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Ситуація на напрямках фронту

На Харківському напрямку росіяни продовжують наступальні та штурмові дії, загалом відбулося вісім бойових зіткнень. Бої точилися, зокрема, в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу склала 25. Сили оборони відбивали наступ ворога в районах Синьківки, М’ясожарівки, Степової Новоселівки, Колісниківки та Лозової.

На Лиманському напрямку українські війська відбили 23 атаки противника в районах Твердохлібове, Чернещина, Дружелюбівка, Невське, Торське та в Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито дев’ять атак в районах Верхньокам’янського та Виїмки.

танк збройних сил України
Танк Збройних сил України. Фото: Генштаб

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили 12 спроб противника прорвати оборону наших захисників в районі Кліщіївки, Андріївки та Часового Яру Донецької області.

Ворог 21 раз намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку в районах Торецька, Залізного, Неліпівки та Сухої Балки.

На Покровському напрямку захисники України відбивали 58 атак в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбівки, Гродівки, Новогродівки, Карлівки, Маринівки та Михайлівки, де окупанти намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати окупантів в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка та Георгіївка.

На Времівському напрямку противник здійснив 17 спроб прорвати оборону українських військ у напрямку Вугледара, Костянтинівки та Водяного.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями, противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території Росії.

зведення Генштабу\
Скриншот допису Генштабу
скриншот зведення Генштабу
Скриншот допису Генштабу

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