Александр Сырский поговорил с Карстеном Бройером - какая тема разговора

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: https://t.me/osirskiy

Главкомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский пообщался с немецким чиновником в войске Карстеном Бройером. Среди тем их разговора есть вопросы усиления противовоздушной обороны.

Об этом Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил во вторник, 27 августа.

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Александр Сырский пообщался по телефону с Генеральным инспектором Бундесвера генералом Карстеном Бройером. Среди тем разговоров была ситуация на украинском фронте, сотрудничество между Украиной и Германией, а также усиление способностей систем ПВО.

"Проинформировал моего немецкого коллегу о текущей ситуации на фронте.

Подробно обсудили дальнейшее сотрудничество. Особое внимание было уделено усилению нашей ПВО, поскольку Россия продолжает террористические атаки на украинские города, гражданскую и энергетическую инфраструктуру. Поблагодарил за четкую и последовательную поддержку Украины и ее Вооруженных Сил", — говорится в сообщении.