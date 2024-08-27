Олександр Сирський поговорив з Карстеном Броєром — яка тема розмови

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: https://t.me/osirskiy

Головокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський поспілкувався з німецьким високопосадовцем у війську Карстеном Броєром. Серед тем їхньої розмови є питання посилення протиповітряної оборони.

Про це Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив у вівторок, 27 серпня.

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Олександр Сирський поспілкувався телефоном з Генеральним інспектором Бундесверу генералом Карстеном Броєром. Серед тем розмов була ситуація на українському фронті, співпрація між Україною та Німеччиною, а таож посилення спроможностей систем ППО.

"Поінформував мого німецького колегу про поточну ситуацію на фронті.

Детально обговорили подальшу співпрацю. Особливу увагу приділили посиленню нашої ППО, оскільки росія продовжує терористичні атаки на українські міста, цивільну та енергетичну інфраструктуру. Подякував за чітку і послідовну підтримку України та її Збройних Сил", — йдеться у повідомленні.