Сырский рассказал, на каком направлении наступление россиян наиболее активно

Украинские военные. Фото: Reuters

Ситуация на востоке страны остается сложной. Пока российские захватчики не прекращают интенсивных наступательных действий на Купянском, Лиманском, Северском и Бахмутском направлениях.

Об этом рассказал командующий Сухопутными силами ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

Читайте также:

Враг не прекращает наступление

"На Купянском направлении противник пытается любой ценой захватить Синьковку и создать условия для блокирования Купянска. После понесенных потерь производит перегруппировку своих подразделений. Продолжает наращивать усилия за счет перемещения подразделений по другим направлениям. Общее количество личного состава штурмовых вражеских подразделений составляет более двух тысяч", — рассказал генерал.

Также Сырский рассказал, что на Лиманском направлении российские захватчики продолжают интенсивные наступательные действия, пытаясь вытеснить украинские войска из района Серебрянского лесничества и расширить Торский выступ. Кроме того, враг не отказывается от попыток захватить Терны и выйти к реке Черный Жеребец.

На Северском направлении пытается развить наступление в районах Спорного и Белогоровки. Осуществляет подготовку штурмовых подразделений из числа воздушно-десантных частей для развития наступления в направлении Соледар, Северск.

"На Бахмутском направлении также не прекращаются интенсивные наступательные действия. Враг пытается захватить Богдановку, восстановить утраченное положение в районах Клещиевки, Курдюмовки и Андреевки", — рассказал Сырский.

Он отметил, что россияне применяют штурмовые группы "добровольческого корпуса", которые переместили с южного направления. Привлечен личный состав морской пехоты Каспийской флотилии.

"Враг в последнее время значительно увеличил применение бронированной техники, дронов-камикадзе и продолжает вести интенсивные артиллерийские обстрелы", — отметил генерал.

Украинские военные оказывают героическое сопротивление

По всем направлениям наступления врага украинские командиры всех уровней принимают необходимые меры по усилению обороны и не допущению продвижения врага.

За это время украинские солдаты сдерживают продвижение врага и наносят ему значительные потери. За последнюю неделю на Восточном направлении россияне лишились более трех тысяч бойцов. Среди них убиты более тысячи человек. Уничтожена и повреждена 361 единица вражеской техники, в том числе 43 танка.

"В условиях ведения активных боевых действий нашими приоритетами остаются сохранение жизни наших воинов, эффективное применение средств огневого поражения, постоянное ведение разведки и оперативное принятие решений", — резюмировал генерал.

Ранее мы рассказывали, что ротация на фронте может существенно снизить количество потерь. Украинские защитники устают и поэтому становятся менее осторожными во время выполнения боевых задач.