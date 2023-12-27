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Тарнавський розповів, чи можливо завершити війну у 2024 році

27 грудня 2023 10:51
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Тарнавський розповів, чи можливо завершити війну у 2024 році
Генерал Олександр Тарнавський. Фото: BBC
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Тривалість повномасштабної війни скоро сягне дворічної позначки, а бойові дії на фронті лише загострюються. Українців все частіше турбує питання, коли може закінчитися війна.

Про плани ЗСУ на наступний рік розповів в інтерв'ю BBC генерал Олександр Тарнавський, який керував контрнаступом на Херсон у 2022 році.

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Завершення бойових дій в Україні

"Я думаю, що наступний рік буде, можливо, ще важчим. Тому що ми повинні закінчувати ведення бойових дій і звільнення наших територій. І чим ближче до виконання цього завдання, головної мети — виходу на наші кордони, воно буде ще складніше. Ворог про це знає і буде робити все для того, щоб ми це завдання не виконали", — сказав він.

На запитання журналіста, чи реально в наступному році завершити війну з Росією, він відповів неоднозначно.

"Питання "завершити війну" я ніколи не ставлю. Питання — перемогти. Тому що завершити війну можна по-різному. Для нас, військових, це перемога", — зазначив Тарнавський.

Нагадаємо, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що збройну агресію Росії на території України може припинити збільшення втрат в особовому складі її армії. Однак до цього часу влада РФ не надто зважала на кількість полеглих російських бійців у боях в Україні.

Також ми писали, що Залужний назвав кількість мобілізованих, яких потрібно залучити до служби найближчим часом. За його словами, це 500 тисяч новобранців. Він прокоментував таке рішення та пояснив, навіщо війську така кількість людей.

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