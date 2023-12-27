Тарнавский рассказал, возможно ли закончить войну в 2024 году

Генерал Александр Тарнавский. Фото: BBC

Продолжительность полномасштабной войны скоро достигнет двухлетней отметки, а боевые действия на фронте только обостряются. Украинцев все чаще беспокоит вопрос, когда может закончиться война.

О планах ВСУ на следующий год рассказал в интервью BBC генерал Александр Тарнавский, руководивший контрнаступлением на Херсон в 2022 году.

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Завершение боевых действий в Украине

"Я думаю, что следующий год будет, возможно, еще тяжелее. Потому что мы должны заканчивать ведение боевых действий и освобождение наших территорий. И чем ближе к выполнению этой задачи, главная цель — выход на наши границы, она будет еще сложнее. Враг об этом знает и будет делать все для того, чтобы мы эту задачу не выполнили", — сказал он.

На вопрос журналиста, реально ли в следующем году завершить войну с Россией, он ответил неоднозначно.

"Вопрос "завершить войну" я никогда не ставлю. Вопрос — победить. Потому что завершить войну можно по-разному. Для нас, военных, это победа", — отметил Тарнавский.

Напомним, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что вооруженная агрессия России на территории Украины может прекратить увеличение потерь в личном составе ее армии. Однако до сих пор власти РФ не слишком учитывали количество павших российских бойцов в боях в Украине.

Также мы писали, что Залужный назвал количество мобилизованных, которые нужно привлечь в службу в ближайшее время. По его словам, это 500 тысяч новобранцев. Он прокомментировал такое решение и объяснил, зачем войску такое количество людей.