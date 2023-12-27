Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Тарнавский рассказал, возможно ли закончить войну в 2024 году arrow

Тарнавский рассказал, возможно ли закончить войну в 2024 году

27 декабря 2023 10:51
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Тарнавский рассказал, возможно ли закончить войну в 2024 году
Генерал Александр Тарнавский. Фото: BBC
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Продолжительность полномасштабной войны скоро достигнет двухлетней отметки, а боевые действия на фронте только обостряются. Украинцев все чаще беспокоит вопрос, когда может закончиться война.

О планах ВСУ на следующий год рассказал в интервью BBC генерал Александр Тарнавский, руководивший контрнаступлением на Херсон в 2022 году.

Читайте также:

Завершение боевых действий в Украине

"Я думаю, что следующий год будет, возможно, еще тяжелее. Потому что мы должны заканчивать ведение боевых действий и освобождение наших территорий. И чем ближе к выполнению этой задачи, главная цель — выход на наши границы, она будет еще сложнее. Враг об этом знает и будет делать все для того, чтобы мы эту задачу не выполнили", — сказал он.

На вопрос журналиста, реально ли в следующем году завершить войну с Россией, он ответил неоднозначно.

"Вопрос "завершить войну" я никогда не ставлю. Вопрос — победить. Потому что завершить войну можно по-разному. Для нас, военных, это победа", — отметил Тарнавский.

Напомним, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что вооруженная агрессия России на территории Украины может прекратить увеличение потерь в личном составе ее армии. Однако до сих пор власти РФ не слишком учитывали количество павших российских бойцов в боях в Украине.

Также мы писали, что Залужный назвал количество мобилизованных, которые нужно привлечь в службу в ближайшее время. По его словам, это 500 тысяч новобранцев. Он прокомментировал такое решение и объяснил, зачем войску такое количество людей.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

15 декабря 2023

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

14 декабря 2023

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

15 декабря 2023

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

15 декабря 2023

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

19 декабря 2023

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

15 декабря 2023
Новость с фото

16:34 С глубин океана возле Антарктиды подняли неизвестное существо, похожее на инопланетное

Актуальное по теме