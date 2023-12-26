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Залужний назвав фактор, який може зупинити російську агресію

26 грудня 2023 18:04
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Залужний назвав фактор, який може зупинити російську агресію
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: ОП
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Збройну агресію Росії на території України може припинити збільшення втрат в особовому складі її армії. Однак, до цього часу влада РФ не надто зважала на кількість полеглих російських бійців у боях в Україні.

Про це під час брифінгу повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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За словами головкома, військові дії в Україні можуть припинитися за умови постійного збільшення втрат серед окупантів, хоча й керівництво РФ досі не надавало великого значення загибелі своїх бійців.

"На сьогодні важко спрогнозувати, скільки ще необхідно нанести втрат для того, щоб це все припинилось. Я вважаю, що необхідно це робити постійно рівно до того моменту, коли війна не закінчиться, поки противник не відмовиться від ведення бойових дій проти нашої країни" — підкреслив Головнокомандувач.

Як зазначив Залужний, тих втрат, що зазнала Росія у війні з Україною, вже б давно зупинили будь-яку іншу державу, проте не РФ.

"Що там твориться на лінії зіткнення — гори тіл, навіть ніхто не намагається їх забрати. Їх з′являється з кожним днем там все більше і більше. На жаль таке ставлення Російської Федерації до власних людей", — вказав Залужний.

Нагадаємо, Валерій Залужний повідомив, що війська ЗСУ відійшли з Мар'їнки, що на Донеччині. За його словами, зараз вони перебувають на околицях міста та за його межами.

Додамо, Залужний назвав кількість мобілізованих, яких потрібно залучити до служби найближчим часом. За його словами, це 500 тисяч новобранців. Він прокоментував таке рішення та пояснив, навіщо війську така кількість людей.

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