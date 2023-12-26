Залужный назвал фактор, который может остановить российскую агрессию

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: ОП

Вооруженную агрессию России на территории Украины может прекратить увеличение потерь в личном составе ее армии. Однако до сих пор власти РФ не слишком учитывали количество погибших российских бойцов в боях в Украине.

Об этом на брифинге сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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По словам главкома, военные действия в Украине могут прекратиться при постоянном увеличении потерь среди оккупантов, хотя и руководство РФ до сих пор не придавало большого значения гибели своих бойцов.

"На сегодняшний день трудно спрогнозировать, сколько еще необходимо нанести потери для того, чтобы это все прекратилось. Я считаю, что необходимо это делать постоянно ровно до того момента, когда война не закончится, пока противник не откажется от ведения боевых действий против нашей страны" — подчеркнул Главнокомандующий.

Как отметил Залужный, те потери, которые понесла Россия в войне с Украиной, уже давно остановили бы любое другое государство, однако не РФ.

"Что там творится на линии столкновения — горы тел, даже никто не пытается их унести. Их появляется с каждым днем там все больше и больше. К сожалению такое отношение Российской Федерации к собственным людям", — указал Залужный.

Напомним, Валерий Залужный сообщил, что войска ВСУ отошли с Марьинки на Донетчине. По его словам, сейчас они находятся в окрестностях города и за его пределами.

Добавим, Залужный назвал количество мобилизованных, которых нужно привлечь в службу в ближайшее время. По его словам, это 500 тысяч новобранцев. Он прокомментировал такое решение и объяснил, зачем войску такое количество людей.