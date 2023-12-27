Сирський розповів, на якому напрямку наступ росіян найбільш активний

Українські військові. Фото: Reuters

Ситуація на сході країни залишається складною. Наразі російські загарбники не припиняють інтенсивні наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Сіверському та Бахмутському напрямках.

Про це розповів командувач Сухопутних сил ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

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Ворог не припиняє наступ

"На Куп’янському напрямку противник намагається будь-якою ціною захопити Синьківку та створити умови для блокування Куп’янська.

Після понесених втрат проводить перегрупування своїх підрозділів. Продовжує нарощувати зусилля за рахунок переміщення підрозділів з інших напрямків. Загальна кількість особового складу штурмових ворожих підрозділів складає більше двох тисяч", — розповів генерал.

Також Сирський розповів, що на Лиманському напрямку російські загарбники продовжують інтенсивні наступальні дії, намагаючись витіснити українські війська з району Серебрянського лісництва та розширити Торський виступ. Крім того, ворог не відмовляється від спроб захопити Тернів та вийти до річки Чорний Жеребець.

На Сіверському напрямку намагається розвинути наступ в районах Спірного та Білогорівки. Здійснює підготовку штурмових підрозділів із числа повітряно-десантних частин для розвитку наступу в напрямку Соледар, Сіверськ.

"На Бахмутському напрямку також не припиняються інтенсивні наступальні дії. Ворог намагається захопити Богданівку, відновити втрачене положення в районах Кліщіївки, Курдюмівки та Андріївки", — розповів Сирський.

Він зазначив, що росіяни застосовують штурмові групи "добровольчого корпусу", які перемістив з південного напрямку. Залучений особовий склад морської піхоти Каспійської флотилії.

"Ворог останнім часом значно збільшив застосування броньованої техніки, дронів-камікадзе та продовжує вести інтенсивні артилерійські обстріли", — зазначив генерал.

Українські військові чинять героїчний опір

На всіх напрямках наступу ворога українські командири всіх рівнів вживають необхідні заходи щодо посилення оборони та не допущення просування ворога.

За цей час українські солдати стримують просування ворога та наносять йому значних втрат. За останній тиждень на Східному напрямку росіяни втратили більше трьох тисяч бійців. Серед них убитими більше тисячі осіб. Знищено та пошкоджено 361 одиниця ворожої техніки, у тому числі 43 танки

"В умовах ведення активних бойових дій нашими пріоритетами залишаються збереження життя наших воїнів, ефективне застосування засобів вогневого ураження, постійне ведення розвідки та оперативне прийняття рішень", — резюмував генерал.

Раніше ми розповідали, що ротація на фронті може суттєво зменшити кількість втрат. Українські захисники втомлюються і через це стають менш обережними під час виконання бойових завдань.