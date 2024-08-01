Война в Украине — Сырский посетил бригады в Донецкой области

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на фронте. Фото: t.me/osirskiy

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский три дня работал на Восточном фронте в бригадах, держащих оборону на Харьковском и Торецком направлениях. По его словам, по всем направлениям наступления противника продолжаются боевые действия разной интенсивности.

Об этом Сырский сообщил в четверг, 1 августа, в своем Telegram.

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Сырский рассказал, что россияне продолжают сосредотачивать усилия на Покровском направлении, бросают в бой свои опытные штурмовые подразделения, пытаясь прорвать оборону украинских военных на направлении Желанное, Новогродовка, Покровск.

По его словам, на Купянском направлении в районе Песчаного, Стельмаховки, Макеевки продолжаются упорные бои, но Силы обороны держат позиции.

"Ситуация сложная на Северском направлении. Враг активно применяет артиллерию, проводит штурмы, но успеха не имеет. Также жесткие бои идут в районе канала на подступах к Часовому Яру, без изменения позиций сторон", — поделился Главнокомандующий.

Он также добавил, что захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников в районах Нью-Йорка, Южного, Железного.

На Харьковском направлении, в районе Глубокого, Волчанска, также идут тяжелые бои, но оккупационная армия не имеет успеха, только терпит колоссальные потери.

Скриншот сообщения Александра Сырского

Наступления россиян на фронте

Кроме того, Сырский рассказал, что по всем направлениям наступления противника продолжаются боевые действия разной интенсивности. Кое-где ценой больших потерь враг имеет незначительный успех.

Он пояснил, что во время активных боев позиции войск могут меняться несколько раз в сутки. Однако по состоянию на сегодняшний день существенных изменений не произошло.

По словам Главнокомандующего, его основные задачи работы в бригадах состоят в том, чтобы:

изучить обстановку непосредственно в районах боевых действий,

анализировать эффективность выполнения боевых задач,

решать проблемные вопросы,

обеспечить подразделения боеприпасами, БпЛА, средствами РЕБ,

оказать помощь командирам в организации боевых действий.

Также Сырский встретился с командирами подразделений бригад и обсудил с ними пути повышения устойчивости обороны.

"Выражаю благодарность солдатам, сержантам и офицерам за мужество и храбрость в защите Украины", — подчеркнул Главнокомандующий.

Скриншот сообщения Александра Сырского

Напомним, недавно Сырский выразил надежду, что истребители F-16 смогут существенно усилить противовоздушную оборону нашего государства. При этом он отметил, что их возможности достаточно ограничены.

Также Главнокомандующий рассказал, что одной из главных задач является уничтожение Керченского моста и железнодорожного пути, соединяющих временно оккупированный Крым с Россией. Он подчеркнул, что Украина разрабатывает план возвращения полуострова сразу после его оккупации Россией.