Війна в Україні — Сирський відвідав бригади на Донеччині

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на фронті. Фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський три дні працював на Східному фронті, в бригадах, які тримають оборону на Харківському та Торецькому напрямках. За його словами, по всіх напрямках наступу противника тривають бойові дії різної інтенсивності.

Про це Сирський повідомив у четвер, 1 серпня, у своєму Telegram.

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Сирський розповів, що росіяни продовжують зосереджувати зусилля на Покровському напрямку, кидають у бій свої найдосвідченіші штурмові підрозділи, намагаючись прорвати оборону українських військових на напрямку Желанне, Новогродівка, Покровськ.

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