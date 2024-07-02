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Сырский вручил награды бойцам бригады Нацполиции "Лють"

2 июля 2024 17:08
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Сырский вручил награды бойцам бригады "Лють"
Сырский в штабе бригады "Лють". Фото: бригада "Лють"
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский посетил Объединенную штурмовую бригаду Национальной полиции Украины "Лють". Бойцы этого подразделения продолжают отражать яростные нашествия захватчиков и постоянные попытки оккупировать украинские города в Донецкой области.

Об этом сообщили в бригаде "Лють", а также в Национальной полиции Украины.

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Во время визита командир бригады Александр Нетребко доложил главнокомандующему об успешных действиях бойцов "Люті" и об усилиях врага на некоторых участках фронта.

Заместитель командира бригады Максим Казбан доложил оперативную ситуацию в зонах ответственности подразделения.

"Ваша отвага и самоотверженность является примером для подражания. Спасибо за службу. Вместе к победе!", — обратился к воинам генерал-полковник Александр Сырский.

Сырский и комбриг вручили государственные и ведомственные награды воинам "Люті". Бойцы бригады не перестают мужественно и героически защищать государственный суверенитет и территориальную целостность Украины.

Сырский с командованием бригады Лют
Сырский с командованием бригады "Лють". Фото: бригада "Лють"
бойцы подразделения Ярость
Бойцы бригады "Лють". Фото: бригада "Лють"
военная награда
Государственная награда. Фото: бригада "Лють"
удостоверение о наградах
Военные награды для бойцов бригады "Лють". Фото: бригада "Лють"
Сырский вручает награду
Сырский вручает награду бойцу бригады "Лють". Фото: бригада Лють 

Ранее мы писали, что Сырский во время визита в Донбасс отметил наградами военнослужащих. Он поблагодарил каждого, кто сейчас в боях борется за свободу и независимость.

Также Главнокомандующий ВСУ отметил украинского воина, который в Донецкой области самостоятельно взял в плен четырех оккупантов.

война Донецкая область награда война в Украине Сирский штурмовая бригада Нацполиция

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