Сырский вручил награды бойцам бригады "Лють"

Сырский вручил награды бойцам бригады Нацполиции "Лють"
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский посетил Объединенную штурмовую бригаду Национальной полиции Украины "Лють". Бойцы этого подразделения продолжают отражать яростные нашествия захватчиков и постоянные попытки оккупировать украинские города в Донецкой области.
Об этом сообщили в бригаде "Лють", а также в Национальной полиции Украины.
Сырский прибыл в бригаду "Лють"
Во время визита командир бригады Александр Нетребко доложил главнокомандующему об успешных действиях бойцов "Люті" и об усилиях врага на некоторых участках фронта.
Заместитель командира бригады Максим Казбан доложил оперативную ситуацию в зонах ответственности подразделения.
"Ваша отвага и самоотверженность является примером для подражания. Спасибо за службу. Вместе к победе!", — обратился к воинам генерал-полковник Александр Сырский.
Сырский и комбриг вручили государственные и ведомственные награды воинам "Люті". Бойцы бригады не перестают мужественно и героически защищать государственный суверенитет и территориальную целостность Украины.
Ранее мы писали, что Сырский во время визита в Донбасс отметил наградами военнослужащих. Он поблагодарил каждого, кто сейчас в боях борется за свободу и независимость.
Также Главнокомандующий ВСУ отметил украинского воина, который в Донецкой области самостоятельно взял в плен четырех оккупантов.
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