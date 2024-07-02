Сирський вручив нагороди бійцям бригади "Лють"

Сирський вручив нагороди бійцям бригади Нацполіції "Лють"
Головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський відвідав Об'єднану штурмову бригаду Національної поліції України "Лють". Бійці цього підрозділу продовжують відбивати шалені навали загарбників та постійні спроби окупувати українські міста в Донецькій області.
Про це повідомили у бригаді "Лють", а також у Національній поліції України.
Сирський прибув у бригаду "Лють"
Під час візиту командир бригади Олександр Нетребко доповів головнокомандувачу про успішні дії бійців "Люті" та про зусилля ворога на деяких ділянках фронту.
Заступник командира бригади Максим Казбан доповів оперативну ситуацію в зонах відповідальності підрозділу.
"Ваша відвага та самовідданість є прикладом для наслідування. Дякую за службу. Разом до перемоги!" — звернувся до воїнів генерал-полковник Олександр Сирський.
Також Сирський та комбриг вручили державні та відомчі нагороди воїнам "Люті". Бійці бригади не припиняють мужньо та героїчно захищати державний суверенітет та територіальну цілісність України.
Раніше ми писали, що Сирський під час візиту на Донеччину відзначив нагородами військовослужбовців. Він подякував кожному, хто зараз в боях виборює свободу та незалежність.
Також Головнокомандувач ЗСУ відзначив українського воїна, який на Донеччині самостійно взяв у полон чотирьох окупантів.
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