Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Сирський вручив нагороди бійцям бригади Нацполіції "Лють" arrow

Сирський вручив нагороди бійцям бригади Нацполіції "Лють"

2 липня 2024 17:08
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Сирський вручив нагороди бійцям бригади "Лють"
Сирський у штабі бригади "Лють". Фото: бригада "Лють"
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський відвідав Об'єднану штурмову бригаду Національної поліції України "Лють". Бійці цього підрозділу продовжують відбивати шалені навали загарбників та постійні спроби окупувати українські міста в Донецькій області.

Про це повідомили у бригаді "Лють", а також у Національній поліції України.

Читайте також:

Сирський прибув у бригаду "Лють"

Під час візиту командир бригади Олександр Нетребко доповів головнокомандувачу про успішні дії бійців "Люті" та про зусилля ворога на деяких ділянках фронту.

Заступник командира бригади Максим Казбан доповів оперативну ситуацію в зонах відповідальності підрозділу. 

"Ваша відвага та самовідданість є прикладом для наслідування. Дякую за службу. Разом до перемоги!" — звернувся до воїнів генерал-полковник Олександр Сирський.

 

 

Також Сирський та комбриг вручили державні та відомчі нагороди воїнам "Люті". Бійці бригади не припиняють мужньо та героїчно захищати державний суверенітет та територіальну цілісність України.

Сирський з командуванням бригади Лють
Сирський з командуванням бригади "Лють". Фото: бригада "Лють"
бійці підрозділу Лють
Бійці бригади "Лють". Фото: бригада "Лють"
військова нагорода
Державна нагорода. Фото: бригада "Лють"
посвідчення про нагороди
Військові нагороди для бійців бригади "Лють". Фото: бригада "Лють"
Сирський вручає нагороду
Сирський вручає нагороду бійцю бригади "Лють". Фото: "бригада Лють"

Раніше ми писали, що Сирський під час візиту на Донеччину відзначив нагородами військовослужбовців. Він подякував кожному, хто зараз в боях виборює свободу та незалежність. 

Також Головнокомандувач ЗСУ відзначив українського воїна, який на Донеччині самостійно взяв у полон чотирьох окупантів.

війна Донецька область нагорода війна в Україні Сирський штурмова бригада Нацполіція

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо