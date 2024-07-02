Сирський вручив нагороди бійцям бригади "Лють"

Сирський у штабі бригади "Лють". Фото: бригада "Лють"

Головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський відвідав Об'єднану штурмову бригаду Національної поліції України "Лють". Бійці цього підрозділу продовжують відбивати шалені навали загарбників та постійні спроби окупувати українські міста в Донецькій області.

Про це повідомили у бригаді "Лють", а також у Національній поліції України.

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Під час візиту командир бригади Олександр Нетребко доповів головнокомандувачу про успішні дії бійців "Люті" та про зусилля ворога на деяких ділянках фронту.

Заступник командира бригади Максим Казбан доповів оперативну ситуацію в зонах відповідальності підрозділу.

"Ваша відвага та самовідданість є прикладом для наслідування. Дякую за службу. Разом до перемоги!" — звернувся до воїнів генерал-полковник Олександр Сирський.

Також Сирський та комбриг вручили державні та відомчі нагороди воїнам "Люті". Бійці бригади не припиняють мужньо та героїчно захищати державний суверенітет та територіальну цілісність України.

Сирський з командуванням бригади "Лють". Фото: бригада "Лють"

Бійці бригади "Лють". Фото: бригада "Лють"

Державна нагорода. Фото: бригада "Лють"

Військові нагороди для бійців бригади "Лють". Фото: бригада "Лють"

Сирський вручає нагороду бійцю бригади "Лють". Фото: "бригада Лють"

Раніше ми писали, що Сирський під час візиту на Донеччину відзначив нагородами військовослужбовців. Він подякував кожному, хто зараз в боях виборює свободу та незалежність.

Також Головнокомандувач ЗСУ відзначив українського воїна, який на Донеччині самостійно взяв у полон чотирьох окупантів.