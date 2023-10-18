Ситуация на фронтах: утренний отчет Генштаба

Украинские воины на позициях. Фото: Генштаб

На большинстве направлений фрона продолжаются упорные бои между Силами обороны Украины и армией российских захватчиков. При этом оккупанты активно обстреливают мирное население, не в состоянии преодолеть сопротивление украинских воинов.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

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Ситуация на оперативных направлениях

Силы обороны Украины продолжают удерживать оборону на востоке и юге Украины, а также проводят наступательные операции на Мелитопольском и наступательные действия на Бахмутском направлении. Уничтожая врага, шаг за шагом они освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

Украинский воин на бронетехнике. Фото: Генштаб

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские воины отразили более 15 атак врага в районах населенных пунктов Синковка, Ивановка и Кисловка Харьковской области и еще 9 атак у Надежды Луганской области.

На Лиманском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение недалеко от Клищиевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута, наносят оккупантам потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Здесь отражены 5 атак врага.

На Марьинском и Шахтерском направлениях наши защитники отбили более 20 атак оккупантов в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, а также 2 атаки южнее Золотой Нивы и южнее Пречистовки Донецкой области.

В Запорожском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение юго-западнее Роботиного Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские защитники ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Напомним, что российские оккупанты пока не наступают на Лиманском направлении, ведь ВСУ сильно оборонялись. Однако армия РФ может возобновить попытки наступления уже через несколько дней.