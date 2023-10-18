Ситуація на напрямках фронту: ранковий звіт Генштабу

Українській воїни на позиціях. Фото: Генштаб

На більшості напрямків фрону продовжуються запеклі бої між Силами оборони України і армією російських загарбників. При цьому окупанти активно обстрілюють мирне населення, не в змозі подолати опір українських воїнів.

Про це говориться у ранковому зведенні Генштабу.

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Ситуація на оперативних напрямках

Сили оборони України продовжують утримувати оборону на сході та півдні України, а також проводять наступальні операції на Мелітопольському напрямку та наступальні дії на Бахмутському напрямку. Знищуючи ворога, крок за кроком вони звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

Український воїн на бронетехніці. Фото: Генштаб

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 15 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка та Кислівка Харківської області та ще 9 атак біля Надії Луганської області.

На Лиманському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення неподалік Кліщіївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають окупантам втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Тут відбито 5 атак ворога.

На Мар’їнському та Шахтарському напрямках наші захисники відбили понад 20 атак окупантів в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, а також 2 атаки південніше Золотої Ниви та південніше Пречистівки Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення південно-західніше Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилам противника.

Нагадаємо, що російські окупанти наразі не наступають на Лиманському напрямку, адже ЗСУ сильно оборонялися. Проте армія РФ може відновити спроби наступу вже за декілька днів.