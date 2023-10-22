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Ситуация под Авдеевкой для россиян хуже, чем в Бахмуте

22 октября 2023 06:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Ситуация под Авдеевкой для россиян хуже, чем в Бахмуте
Украинская артиллерия наносит удар по врагу в районе Авдеевки. Фото: 110 ОМБр
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Россияне сетуют на то, что военное командование оккупационных войск занимается "мурадовщиной", фактически уничтожая свои войска в бессмысленных штурмах. А ситуация под Авдеевкой для россиян хуже, чем было даже под Бахмутом.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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По словам Дмитрия Снегирева, россияне все чаще сетуют на решение штурмовать Авдеевку и обвиняют оккупационное командование в "мурадовщине", уничтожающей российскую армию.

"Это российский генерал Рустам Мурадов, в прошлом году командовавший "мясными штурмами" Угледара. Именно он отправлял танковые колонны на лобовые штурмы этого города", — эксперт пояснил, что такое "мурадовщина".

Хуже, чем под Бахмутом

Дмитрий Снегирев подчеркнул, что россияне уже заговорили о том, что наступление на Авдеевку затянется дольше, чем атака на Бахмут.

"Авдеевка в отличие от Бахмута — это сплошная промышленная зона. Позиции ВСУ здесь забетонированы, это признают сами россияне. А Авдеевский коксохимический комбинат — даже не "Азовсталь", здесь позиции были подготовлены еще с 2014 года", — подчеркнул стратегическое преимущество украинских войск на этом направлении.

Напомним, министерство обороны Великобритании отметило, что наступление российских сил на Авдеевку Донецкой области — это, по всей вероятности, самая значительная наступательная операция, проведенная Россией как минимум с января 2023 года. Однако из-за нехватки и медленного прогресса им не удастся захватить город в ближайшей перспективе.

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