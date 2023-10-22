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Ситуація під Авдіївкою для росіян гірша, ніж у Бахмуті

22 жовтня 2023 06:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Ситуація під Авдіївкою для росіян гірша, ніж у Бахмуті
Українська артилерія завдає удару по ворогу в районі Авдіївки. Фото: 110 ОМБр
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Росіяни нарікають на те, що військове командування окупаційних військ займається "мурадовщиною", фактично знищуючи свої війська у безглуздих штурмах. А ситуація під Авдіївкою для росіян гірша, ніж було навіть під Бахмутом.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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"Мурадовщина" не закінчується

За словами Дмитра Снєгирьова, росіяни усе частіше нарікають на рішення штурмувати Авдіївку і звинувачують окупаційне командування у "мурадовщині", яка знищує російську армію.

"Це російський генерал Рустам Мурадов, який минулого року командував "м'ясними штурмами" Вугледара. Саме він відправляв танкові колони на лобові штурми цього міста", — експерт пояснив, що таке "мурадовщина".

Гірше, ніж під Бахмутом

Дмитро Снєгирьов наголосив — росіяни уже заговорили про те, що наступ на Авдіївку затягнеться довше, ніж атака на Бахмут.

"Авдіївка на відміну від Бахмута — це суцільна промислова зона. Позиції ЗСУ тут забетоновані, це визнають самі росіяни. А Авдіївський коксохімічний комбінат – навіть не "Азовсталь", тут позиції були підготовлені ще з 2014 року", — підкреслив стратегічну перевагу українських військ на цьому напрямку.

Нагадаємо, міністерство оборони Великої Британії зазначило, що наступ російських сил на Авдіївку Донецької області — це, імовірно, найзначніша наступальна операція, проведена Росією як мінімум із січня 2023 року. Однак через брак і повільний прогрес їм не вдасться захопити місто у найближчій перспективі.

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