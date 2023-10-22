Ситуація під Авдіївкою для росіян гірша, ніж у Бахмуті
Росіяни нарікають на те, що військове командування окупаційних військ займається "мурадовщиною", фактично знищуючи свої війська у безглуздих штурмах. А ситуація під Авдіївкою для росіян гірша, ніж було навіть під Бахмутом.
Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.
"Мурадовщина" не закінчується
За словами Дмитра Снєгирьова, росіяни усе частіше нарікають на рішення штурмувати Авдіївку і звинувачують окупаційне командування у "мурадовщині", яка знищує російську армію.
"Це російський генерал Рустам Мурадов, який минулого року командував "м'ясними штурмами" Вугледара. Саме він відправляв танкові колони на лобові штурми цього міста", — експерт пояснив, що таке "мурадовщина".
Гірше, ніж під Бахмутом
Дмитро Снєгирьов наголосив — росіяни уже заговорили про те, що наступ на Авдіївку затягнеться довше, ніж атака на Бахмут.
"Авдіївка на відміну від Бахмута — це суцільна промислова зона. Позиції ЗСУ тут забетоновані, це визнають самі росіяни. А Авдіївський коксохімічний комбінат – навіть не "Азовсталь", тут позиції були підготовлені ще з 2014 року", — підкреслив стратегічну перевагу українських військ на цьому напрямку.
Нагадаємо, міністерство оборони Великої Британії зазначило, що наступ російських сил на Авдіївку Донецької області — це, імовірно, найзначніша наступальна операція, проведена Росією як мінімум із січня 2023 року. Однак через брак і повільний прогрес їм не вдасться захопити місто у найближчій перспективі.
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