Ситуация в Авдеевке прямо сейчас, где наступают россияне

Авдеевка в огне после очередных российских обстрелов. Фото: соцсети

Битва за Авдеевку продолжается, российские войска за последние недели сумели продвинуться по нескольким направлениям. Насколько это критично для подразделений ВСУ, которые содержат этот город, и есть ли угроза потерять контроль над Авдеевкой — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Авдеевка остается в центре внимания

Атаки российских оккупационных войск не стихают на разных участках театра военных действий. Да, продолжаются бои в районе Бахмута. По имеющейся информации, россияне стягивают большое количество техники и живой силы на Купянское направление, очевидно, готовя мощный штурм и попытку захватить этот город на Харьковщине (хоть какого-то практического смысла в этих действиях захватчиков уже давно нет). Есть определенные изменения в линии фронта на левобережном плацдарме ВСУ в Херсонской области, в районе села Крынки.

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Но, несмотря на это, одной из самых горячих точек на карте российско-украинской войны остается Авдеевка. Этот город, расположенный вблизи оккупированного еще с 2014 года Донецка, стал настоящей крепостью, о которой враг сломал уже не одно подразделение. Что же происходит в этом направлении, какие угрозы нависли над авдеевской группировкой Сил обороны Украины?

На юге оккупанты получили отпор

В конце января Новини.LIVE уже писали о том, что российским войскам удалось зайти на территорию Авдеевки. Тогда речь шла о южных окраинах этого города, частном секторе, который сам по себе не имел особого стратегического значения в битве за контроль над этим донбасским городком.

Впрочем, с южной части города для российских войск открылся путь как в главный укрепленный район Сил обороны Украины, "Зенит", так и в 9-й квартал — жилой массив многоэтажек, удобный для контроля за всей Авдеевкой.

Как и ожидалось, украинская армия сумела остановить продвижение врага и вытеснить его из захваченного авдеевского частного сектора. Так что на южном направлении под Авдеевкой ситуация определенным образом стабилизировалась. Зато россияне активизировались на другом участке фронта — северном.

Атака с северо-востока Авдеевки

По неофициальной информации, российские войска сумели зайти на территорию Авдеевки с северо-востока. Если говорить конкретнее, то со стороны Авдеевского карьера. Этот маневр им удался из-за благоприятных климатических условий. Проще говоря, непогода помешала проведению полноценной аэроразведки украинской армии, чем и воспользовались оккупанты.

Зачем это им было нужно? Во-первых, таким образом, они смогли закрепиться в городской застройке, откуда их будет непросто выкурить. Впрочем, украинские войска уже имеют опыт борьбы в таких условиях — так что вполне можно ожидать, что в результате уличных боев оккупационные подразделения будут вынуждены отойти на предыдущие позиции. Что-то похожее уже произошло в южной части города.

Но северо-восток Авдеевки имеет стратегически важное значение еще с какой точки зрения. От того места, куда удалось прорваться россиянам, до трассы, связывающей Авдеевский выступление с основной территорией, контролируемой Вооруженными силами Украины, остается несколько сотен метров. Именно на это и сделали ставку оккупационные группы, совершившие этот маневр.

Не выбить, так вытеснить

Проще говоря, командование оккупационными войсками, поняв, что взять Авдеевку штурмом у них не получится, решило пойти по другому пути. Путем перерезания ключевого логистического пути, благодаря которому подразделения Сил обороны в Авдеевке получают боеприпасы, еду, медикаменты и могут отправлять в тыл раненых.

Сейчас российские войска возлагаются на два фактора. Первый, как уже было сказано, попытка перерезать трассу или хотя бы взять ее под такой контроль, который заставил бы украинские войска выйти из Авдеевки, потому что полноценная оборона города была бы уже невозможной.

Кроме того, россияне усилили артиллерийские обстрелы Авдеевки. Местные жители, еще остающиеся в этом городке, сообщают, что количество обстрелов за последние дни возросло. Таким образом, армия страны-агрессора, не сумев выбить Вооруженные силы Украины из города-крепости, пытается теперь вытеснить подразделения ВСУ из Авдеевки и взять ее хотя бы таким образом.

В ближайшие дни, по сути, станет понятно, сможет ли украинская армия удержать Авдеевку. И есть ли в этом практический смысл — возможно, стоит отойти на северо-запад, на более удобные для удержания четкой линии фронта позиции, укрепить их и сдерживать натиск российских войск уже без этой проблемной территории.

В любом случае, Россия понесла такие серьезные потери на Авдеевском направлении за два года полномасштабной войны, что эта ситуативная победа для оккупантов станет поистине пирровой. Впрочем, диктатор Владимир Путин уже продемонстрировал, что не считается с человеческими потерями — как чужими, так и своими.