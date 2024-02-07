Ситуація в Авдіївці прямо зараз, де наступають росіяни

Авдіївка у вогні після чергового російського обстрілу. Фото: соцмережі

Битва за Авдіївку триває, російські війська за останні тижні зуміли просунутися на кількох напрямках. Наскільки це є критичним для підрозділів ЗСУ, які утримують це місто, і чи є загроза втратити контроль над Авдіївкою — у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Авдіївка залишається у центрі уваги

Атаки російських окупаційних військ не стихають на різних ділянках театру воєнних дій. Так, продовжуються бої в районі Бахмута. За наявною інформацією, росіяни стягують велику кількість техніки та живої сили на Куп’янський напрямок, очевидно, готуючи потужний штурм і спробу захопити це місто на Харківщині (хоч якогось практичного смислу у цих діях загарбників уже давно немає). Є певні зміни у лінії фронту на лівобережному плацдармі ЗСУ в Херсонській області, у районі села Кринки.

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Та, попри це, однією із найгарячіших точок на карті російсько-української війни залишається Авдіївка. Це місто, яке розташоване поблизу окупованого ще з 2014 року Донецька, стало справжньою фортецею, об яку ворог зламав уже не один свій підрозділ. Що ж відбувається на цьому напрямку, які загрози нависли над авдіївським угрупованням Сил оборони України?

На півдні окупанти отримали відсіч

У кінці січня Новини.LIVE уже писали про те, що російським військам вдалося зайти на територію Авдіївки. Тоді йшлося про південні околиці цього міста, приватний сектор, який сам по собі не мав особливого стратегічного значення у битві за контроль над цим донбаським містечком.

Втім, з південної частини міста для російських військ відкрився шлях як до головного укріпленого району Сил оборони України, "Зеніту", так і до 9-го кварталу — житлового масиву багатоповерхівок, зручного для контролю за усією Авдіївкою.

Як і очікувалося, українська армія зуміла зупинити просування ворога і навіть витіснити його із захопленого авдіївського приватного сектора. Тож на південному напрямку під Авдіївкою ситуація певним чином стабілізувалася. Зате росіяни активізувалися на іншій ділянці фронту — північній.

Атака з північного сходу Авдіївки

За неофіційною інформацією, російські війська зуміли зайти на територію Авдіївки з північного сходу. Якщо говорити конкретніше — то з боку Авдіївського кар’єру. Цей маневр їм вдався через сприятливі кліматичні умови. Простіше кажучи, негода завадила проведенню повноцінної аеророзвідки української армії, чим і скористалися окупанти.

Навіщо це було їм потрібно? По-перше, таким чином вони змогли закріпитися у міській забудові, звідки їх буде непросто викурити. Втім, українські війська уже мають досвід боротьби в таких умовах – тож цілком можна очікувати, що внаслідок вуличних боїв окупаційні підрозділи будуть змушені відійти на попередні позиції. Щось схоже уже відбулося у південній частині міста.

Та північний схід Авдіївки має стратегічно важливе значення ще ось із якої точки зору. Від того місця, куди вдалося прорватися росіянам, до траси, яка пов’язує Авдіївський виступ із основною територію, контрольованою Збройними силами України, залишається кількасот метрів. Саме на це і зробили ставку окупаційні групи, які зробили цей маневр.

Не вибити, так витіснити

Простіше кажучи, командування окупаційними військами, зрозумівши, що взяти Авдіївку штурмом у них не вийде, вирішило піти іншим шляхом. Шляхом перерізання ключового логістичного шляху, завдяки якому підрозділи Сил оборони у Авдіївці отримують боєприпаси, їжу, медикаменти і можуть відправляти у тил поранених.

Тож зараз російські війська покладаються на два фактори. Перший, як вже було сказано, спроба перерізати трасу чи принаймні взяти її під такий контроль, який би змусив українські війська вийти з Авдіївки, бо повноцінна оборона міста була б уже неможливою.

Крім того, росіяни посилили артилерійські обстріли Авдіївки. Місцеві жителі, які ще залишаються у цьому містечку, повідомляють, що кількість обстрілів за останні дні зросла. Таким чином, армія країни-агресора, не зумівши вибити Збройні сили України із міста-фортеці, намагається тепер витіснити підрозділи ЗСУ з Авдіївки — і взяти її хоча б таким чином.

У найближчі дні, по суті, стане зрозуміло — чи зможе українська армія утримати Авдіївку. І чи є в цьому практичний смисл — чи, можливо, варто відійти на північний захід, на зручніші для утримання чіткої лінії фронту позиції, укріпити їх і стримувати натиск російських військ уже без цієї проблемної території.

У будь-якому випадку, Росія зазнала таких серйозних втрат на Авдіївському напрямку за два роки повномасштабної війни, що ця ситуативна перемога для окупантів стане воістину пірровою. Втім, тамтешній диктатор Володимир Путін уже продемонстрував, що не рахується із людськими втратами — як чужими, так і своїми.