Сколько ракетоносителей есть в составе Черноморского флота РФ — в ВМС ответили

Черноморский флот РФ. Фото: Reuters

Численность ракетоносителей, входящих в состав Черноморского флота РФ, назвать сложно. Часть из них действительно используются для обстрелов, но есть и те, которые выполняют роль обороны и ни разу не стреляли.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал спикер Военно-Морских сил Дмитрий Плетенчук.

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Количество ракетоносителей в составе Черноморского флота РФ

"Численность также колеблется, в зависимости от технического состояния, боевой готовности. Но в среднем это 10 единиц. Есть единицы, являющиеся носителями этих крылатых ракет. Например, малые ракетные корабли проекта "Каракур". Их есть как минимум 3. Это "Циклон", который сейчас используют в качестве корабля-прикрытия обороны в Севастопольской бухте, "Амур" и "Туча", которые находятся сейчас около Новороссийска на испытаниях. Это также ракетоносители, хотя они ни разу не стреляли крылатыми ракетами типа "Калибр", — резюмировал Плетенчук.

Он добавил, что единственные корабли, которые использует РФ в Черном море в войне — это носители крылатых ракет. Остальные корабли, боевое ядро Черноморского флота — более 30 единиц вместе с носителями.

"Все они являются приоритетными целями для нас. Да, мы можем уничтожить условный катер класса "Тунец", "Серна" или "Акула". Это небольшие цели, но при случае мы обязательно до них доберемся. В приоритете — большие корабли и носители крылатых ракет", — рассказал спикер ВМС.

Кроме этого, в состав Черноморского флота РФ входят 4 подлодки — "Адмирал С" и "Адмирал Макаров". Среднее количество составляет 10 единиц, 4 из них имеют по 4 пусковые шахты, а остальные носители — по 8.

Напомним, у россиян появляется все больше проблем с обеспечением своей армии на временно оккупированных территориях Украины. После удара по БДК "Новочеркасск" враг продолжает перемещать из Крыма корабли в Новороссийск, чем усложняет логистику.

К слову, в ночь на 26 декабря в оккупированном Крыму в Феодосии раздались мощные взрывы, в результате чего загорелся пожар. Как следствие — был уничтожен большой десантный корабль "Новочеркасск".