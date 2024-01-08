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Скільки ракетоносіїв є у складі Чорноморського флоту РФ — у ВМС відповіли

8 січня 2024 04:09
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Скільки ракетоносіїв є у складі Чорноморського флоту РФ — у ВМС відповіли
Чорноморський флот РФ. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Чисельність ракетоносіїв, які входять до складу Чорноморського флоту РФ, назвати складно. Частину з них дійсно використовують для обстрілів, але є й ті, які виконують роль оборони й жодного разу не стріляли. 

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповів спікер Військово-Морських сил Дмитро Плетенчук.

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Кількість ракетоносіїв у складі Чорноморського флоту РФ

"Чисельність так само коливається, залежно від технічного стану, бойової готовності. Але в середньому це 10 одиниць. Є одиниці, які є носіями цих крилатих ракет. Наприклад, малі ракетні кораблі проєкту "Каракур". Їх є як мінімум три. Це "Циклон", який зараз використовують як корабль-прикриття оборони у Севастопольській бухті, "Амур" і "Туча", які наразі перебувають біля Новоросійська на випробуваннях. Це також ракетоносії, хоча вони жодного разу не стріляли крилатими ракетами типу "Калібр", — резюмував Плетенчук. 

Він додав, що єдині кораблі, які використовує РФ у Чорному морі у війні, — це носії крилатих ракет. Решта кораблів, бойове ядро Чорноморського флоту — понад 30 одиниць разом із носіями.

"Всі вони є пріоритетними цілями для нас. Так, ми можемо знищити умовний катер класу "Тунець", "Серна" чи "Акула". Це невеличкі цілі, але за нагоди ми обов'язково до них доберемось. У пріоритеті — великі кораблі і носії крилатих ракет", — розповів спікер ВМС. 

Окрім цього, до складу Чорноморського флоту РФ входять 4 підводні човни — "Адмірал С" і "Адмірал Макаров". Середня кількість складає 10 одиниць, 4 із них мають по 4 пускові шахти, а решта носіїв — по 8. 

Нагадаємо, у росіян зʼявляється дедалі більше проблем із забезпеченням своєї армії на тимчасово окупованих територіях України. Після удару по ВДК "Новочеркаськ" ворог продовжує переміщувати з Криму кораблі до Новоросійська, чим ускладнює логістику. 

До слова, у ніч проти 26 грудня в окупованому Криму в Феодосії пролунали потужні вибухи, в результаті чого зайнялася пожежа. Як наслідок — був знищений великий десантний корабель "Новочеркаськ".

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