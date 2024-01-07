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Сколько росгвардейцев находится на ВОТ — данные от Центра сопротивления

7 января 2024 15:53
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Сколько росгвардейцев находится на ВОТ — данные от Центра сопротивления
Росгвардеец. Иллюстративное фото: Flickr
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Россия по состоянию на январь 2024 года разместила на временно оккупированных территориях Украины около 35 тысяч росгвардейцев. Половина из них — это регулярные формирования, которые распределены в бригаду, 5 батальонно-тактических групп и 44 тактические группы.

Об этом пишет Центр национального сопротивления.

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Другая часть — это более 100 сводных подразделений, которые на ротационной основе прибывают с территории Российской Федерации. Такие подразделения формируют из сотрудников ОМОН и СОБР. 

"На вооружении у данных подразделений, кроме служебных автомобилей и ББМ, есть также танки, артиллерийские системы, а также вертолеты. И весь этот спектр вооружения они применяют для усмирения несогласных с российской оккупацией. Ведь именно так действовали их "деды" в рядах нквд, когда советские войска оккупировали Запад Украины и страны Балтии после 1945 года", — отмечают в сообщении.

Чем занимаются такие подразделения РФ на ВОТ

Кроме того, такие подразделения привлекали для того, чтобы охранять "избирательные участки" на ВОТ во время так называемых "референдума", который состоялся в сентябре 2022 года и "выборов" в сентябре 2023 года.

В Центре подчеркивают, что росгвардия является "российским аналогом гестапо времен третьего рейха". Именно такие правоохранители будут давить на мирное население во время подготовки к президентским "выборам" РФ. Их планируется провести в марте 2024 года.

"Помимо проведения собственно боевых мероприятий против гражданского населения, сотрудники росгвардии активно вовлекаются в пропагандистские мероприятия в учебных заведениях. Также они играют роль проекции силы, постоянно патрулируя населенные пункты на боевых бронированных автомобилях и в полной экипировке", отмечают в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что на временно оккупированных территориях юга Украины российское руководство ввело мародерскую политику. Полицейские РФ призвали местных жителей сообщать о брошенных автомобилях, которые впоследствии россияне будут изымать и вывозить в Россию.

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