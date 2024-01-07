Скільки росгвардійців перебуває на ТОТ — дані від Центру спротиву

Росгвардієць. Ілюстративне фото: Flickr

Росія станом на січень 2024 року розмістила на тимчасово окупованих територіях України близько 35 тисяч росгвардійців. Половина з них — це регулярні формування, які розподілено у бригаду, 5 батальйонно-тактичних груп та 44 тактичні групи.

Про це пише Центр національного спротиву.

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Інша частина — це понад 100 зведених підрозділів, що на ротаційній основі прибувають з території Російської Федерації. Такі підрозділи сформовують зі співробітників ОМОН та СОБР.

"На озброєнні у даних підрозділів, крім службових автомобілів та ББМ, є також танки, артилерійські системи, а також вертольоти. І весь цей спектр озброєння вони застосовують для упокорення незгодних з російською окупацією. Адже саме так діяли їх "дєди" в лавах нквд, коли радянські війська окупували Захід України та країни Балтії після 1945 року", — зазначають у повідомленні.

Чим займаються такі підрозділи РФ на ТОТ

Крім того, такі підрозділи залучали для того, аби охороняти "виборчі дільниці" на ТОТ під час так званих "референдуму", який відбувся у вересні 2022 року та "виборів" у вересні 2023.

У Центрі наголошують, що росгвардія є "російським аналогом гестапо часів третього рейху". Саме такі правоохоронці РФ будуть тиснути на мирне населення під час підготовки до президентських "виборів" РФ. Їх планують провести у березні 2024 року.

"Окрім проведення власне бойових заходів проти цивільного населення, співробітники росгвардії активно залучаються до пропагандистських заходів у навчальних закладах. Також вони відіграють роль проєкції сили, постійно патрулюючи населені пункти на бойових броньованих автомобілях та в повному екіпіруванні", — наголошують у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на тимчасово окупованих територіях півдня України російське керівництво запровадило мародерську політику. Поліцейські РФ закликали місцевих жителів повідомляти про покинуті автомобілі, які згодом росіяни будуть вилучати та вивозити до Росії.