Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Скільки росгвардійців перебуває на ТОТ — дані від Центру спротиву arrow

Скільки росгвардійців перебуває на ТОТ — дані від Центру спротиву

7 січня 2024 15:53
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Скільки росгвардійців перебуває на ТОТ — дані від Центру спротиву
Росгвардієць. Ілюстративне фото: Flickr
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Росія станом на січень 2024 року розмістила на тимчасово окупованих територіях України близько 35 тисяч росгвардійців. Половина з них — це регулярні формування, які розподілено у бригаду, 5 батальйонно-тактичних груп та 44 тактичні групи.

Про це пише Центр національного спротиву. 

Читайте також:

Росгвардійці на окупованих територіях України

Інша частина — це понад 100 зведених підрозділів, що на ротаційній основі прибувають з території Російської Федерації. Такі підрозділи сформовують зі співробітників ОМОН та СОБР. 

"На озброєнні у даних підрозділів, крім службових автомобілів та ББМ, є також танки, артилерійські системи, а також вертольоти. І весь цей спектр озброєння вони застосовують для упокорення незгодних з російською окупацією. Адже саме так діяли їх "дєди" в лавах нквд, коли радянські війська окупували Захід України та країни Балтії після 1945 року", — зазначають у повідомленні.

Чим займаються такі підрозділи РФ на ТОТ

Крім того, такі підрозділи залучали для того, аби охороняти "виборчі дільниці" на ТОТ під час так званих "референдуму", який відбувся у вересні 2022 року та "виборів" у вересні 2023. 

У Центрі наголошують, що росгвардія є "російським аналогом гестапо часів третього рейху". Саме такі правоохоронці РФ будуть тиснути на мирне населення під час підготовки до президентських "виборів" РФ. Їх планують провести у березні 2024 року. 

"Окрім проведення власне бойових заходів проти цивільного населення, співробітники росгвардії активно залучаються до пропагандистських заходів у навчальних закладах. Також вони відіграють роль проєкції сили, постійно патрулюючи населені пункти на бойових броньованих автомобілях та в повному екіпіруванні", — наголошують у повідомленні. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що на тимчасово окупованих територіях півдня України російське керівництво запровадило мародерську політику. Поліцейські РФ закликали місцевих жителів повідомляти про покинуті автомобілі, які згодом росіяни будуть вилучати та вивозити до Росії.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

Актуальне по темі