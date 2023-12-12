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Сколько "шахедов" и ракет сбили силы ПВО — сводка Воздушных сил

12 декабря 2023 07:05
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Сколько "шахедов" и ракет сбили силы ПВО — сводка Воздушных сил
Бойцы ВСУ на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Враг традиционно атаковал Украину беспилотниками типа "Shahed" в ночь на 12 декабря. Обстрел происходил из временно оккупированного Крыма. Зафиксировали 15 вражеских целей.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

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Отмечается, что атака происходила из района Балаклавы на оккупированном Крымском полуострове близ Севастополя.

"Всего зафиксированы пуски 15 ударных БпЛА "Shahed-136/131", девять из которых были уничтожены в разных областях Украины подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны", — говорится в сообщении.

Также украинские защитники уничтожили две ракеты противника в Запорожской и Днепропетровской областях.

"Вечером 11 декабря, зенитными ракетными подразделениями воздушного командования "Восток" уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59 в Запорожье и Днепропетровщине", — добавили в Воздушных силах.

Сколько целей врага сбили силы ПВО
Сколько целей противника сбили силы ПВО. Инфографика: Воздушные силы

Напомним, что на юге Украины вечером, 11 декабря, была объявлена воздушная тревога. В ряде областей была угроза обстрела вражескими дронами типа Shahed.

Также мы писали, что в Одессе раздавались взрывы. Звуки были слышны около 21:00.

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