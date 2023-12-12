Скільки "шахедів" та ракет збили сили ППО — зведення Повітряних сил

Бійці ЗСУ на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Ворог традиційно атакував Україну безпілотниками типу "Shahed" в ніч проти 12 грудня. Обстріл відбувався з тимчасово окупованого Криму. Зафіксували 15 ворожих цілей.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Читайте також:

Скільки безпілотників та ракет знищила ППО

Зазначається, що атака відбувалась із району Балаклави, що на окупованому Кримському півострові поблизу Севастополя.

"Усього зафіксовано пуски 15 ударних БпЛА "Shahed-136/131", дев’ять із яких було знищено в різних областях України підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони", — йдеться в повідомленні.

Також українські захисники знищили дві ракети ворога в Запорізькій та Дніпропетровській областях.

"Увечері 11 грудня, зенітними ракетними підрозділами повітряного командування "Схід" знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 на Запоріжжі та Дніпропетровщині", — додали в Повітряних силах.

Скільки цілей ворога збили сили ППО. Інфографіка: Повітряні сили

Нагадаємо, що на півдні України ввечері, 11 грудня, було оголошено повітряну тривогу. В низці областей була загроза обстрілу ворожими дронами типу Shahed.

Також ми писали, що в Одесі лунали вибухи. Звуки було чути близько 21:00.