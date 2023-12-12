Скільки "шахедів" та ракет збили сили ППО — зведення Повітряних сил
Ворог традиційно атакував Україну безпілотниками типу "Shahed" в ніч проти 12 грудня. Обстріл відбувався з тимчасово окупованого Криму. Зафіксували 15 ворожих цілей.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Скільки безпілотників та ракет знищила ППО
Зазначається, що атака відбувалась із району Балаклави, що на окупованому Кримському півострові поблизу Севастополя.
"Усього зафіксовано пуски 15 ударних БпЛА "Shahed-136/131", дев’ять із яких було знищено в різних областях України підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони", — йдеться в повідомленні.
Також українські захисники знищили дві ракети ворога в Запорізькій та Дніпропетровській областях.
"Увечері 11 грудня, зенітними ракетними підрозділами повітряного командування "Схід" знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 на Запоріжжі та Дніпропетровщині", — додали в Повітряних силах.
Нагадаємо, що на півдні України ввечері, 11 грудня, було оголошено повітряну тривогу. В низці областей була загроза обстрілу ворожими дронами типу Shahed.
Також ми писали, що в Одесі лунали вибухи. Звуки було чути близько 21:00.
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