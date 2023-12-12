Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Скільки "шахедів" та ракет збили сили ППО — зведення Повітряних сил arrow

Скільки "шахедів" та ракет збили сили ППО — зведення Повітряних сил

12 грудня 2023 07:05
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Скільки "шахедів" та ракет збили сили ППО — зведення Повітряних сил
Бійці ЗСУ на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Ворог традиційно атакував Україну безпілотниками типу "Shahed" в ніч проти 12 грудня. Обстріл відбувався з тимчасово окупованого Криму. Зафіксували 15 ворожих цілей.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України

Читайте також:

Скільки безпілотників та ракет знищила ППО

Зазначається, що атака відбувалась із району Балаклави, що на окупованому Кримському півострові поблизу Севастополя.

"Усього зафіксовано пуски 15 ударних БпЛА "Shahed-136/131", дев’ять із яких було знищено в різних областях України підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони", — йдеться в повідомленні.

Також українські захисники знищили дві ракети ворога в Запорізькій та Дніпропетровській областях.

"Увечері 11 грудня, зенітними ракетними підрозділами повітряного командування "Схід" знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 на Запоріжжі та Дніпропетровщині", — додали в Повітряних силах.

Скільки цілей ворога збили сили ППО
Скільки цілей ворога збили сили ППО. Інфографіка: Повітряні сили

Нагадаємо, що на півдні України ввечері, 11 грудня, було оголошено повітряну тривогу. В низці областей була загроза обстрілу ворожими дронами типу Shahed.

Також ми писали, що в Одесі лунали вибухи. Звуки було чути близько 21:00.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

Як покращити мобілізацію в Україні: три кроки - 80x80

Як покращити мобілізацію в Україні: три кроки

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

00:46 Посилення мобілізації в Україні — ще одна область нарощує призов

Актуальне по темі