Война в Украине — пограничники из дронов ликвидировали оккупантов на Северском направлении

Ликвидация оккупантов. Фото: скриншот с видео

Пограничники бригады "Помста" на Северском направлении ликвидировали четырех оккупантов и еще двоих ранили. Помогли им в этом бомберы "Вампир" и сбросы с "Mavic".

Об этом сообщили в Госпогранслужбе в пятницу, 30 августа, и показали соответствующее видео.

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"Четверо ликвидированных и двое раненых оккупантов — работа ударных дронов "Помсти" на Северском направлении", — говорится в сообщении.

Кроме того, бойцы уничтожили десять укреплений, а также заминовали потенциальные пути движения вражеской техники.

Отмечается, что работали военные из ночных тяжелых бомберов "Vampire" и сбросов с квадрокоптеров "Mavic".