Война в Украине — пограничники из дронов ликвидировали оккупантов на Северском направлении

Сбросили "огненные подарки" — на Северском направлении пограничники ликвидировали оккупантов
30 августа 2024 09:54
Ликвидация оккупантов. Фото: скриншот с видео
Пограничники бригады "Помста" на Северском направлении ликвидировали четырех оккупантов и еще двоих ранили. Помогли им в этом бомберы "Вампир" и сбросы с "Mavic".
Об этом сообщили в Госпогранслужбе в пятницу, 30 августа, и показали соответствующее видео.
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"Четверо ликвидированных и двое раненых оккупантов — работа ударных дронов "Помсти" на Северском направлении", — говорится в сообщении.
Кроме того, бойцы уничтожили десять укреплений, а также заминовали потенциальные пути движения вражеской техники.
Отмечается, что работали военные из ночных тяжелых бомберов "Vampire" и сбросов с квадрокоптеров "Mavic".
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