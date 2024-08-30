Війна в Україні — прикордонники з дронів ліквідували окупантів на Сіверському напрямку

Ліквідація окупантів. Фото: скриншот з відео

Прикордонники бригади "Помста" на Сіверському напрямку ліквідували чотирьох окупантів та ще двох поранили. Допомогли їм у цьому бомбери "Вампір" та скидами з "Mavic".

Про це повідомили у Держприкордонслужбі у п'ятницю, 30 серпня, та показали відповідне відео.

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"Четверо ліквідованих та двоє поранених окупантів — робота ударних дронів "Помсти" на Сіверському напрямку", — йдеться у повідомленні.

Крім того, бійці знищили десяток укріплень, а також замінували потенційні шляхи руху ворожої техніки.

Зазначається, що працювали військові з нічних важких бомберів "Vampire" та скидів з квадрокоптерів "Mavic".