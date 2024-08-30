Війна в Україні — прикордонники з дронів ліквідували окупантів на Сіверському напрямку

Скинули "вогняні подарунки" — на Сіверському напрямку прикордонники ліквідували окупантів
30 серпня 2024 09:54
Ліквідація окупантів. Фото: скриншот з відео
Прикордонники бригади "Помста" на Сіверському напрямку ліквідували чотирьох окупантів та ще двох поранили. Допомогли їм у цьому бомбери "Вампір" та скидами з "Mavic".
Про це повідомили у Держприкордонслужбі у п'ятницю, 30 серпня, та показали відповідне відео.
Читайте також:
Знищення окупантів на Сіверському напрямку
"Четверо ліквідованих та двоє поранених окупантів — робота ударних дронів "Помсти" на Сіверському напрямку", — йдеться у повідомленні.
Крім того, бійці знищили десяток укріплень, а також замінували потенційні шляхи руху ворожої техніки.
Зазначається, що працювали військові з нічних важких бомберів "Vampire" та скидів з квадрокоптерів "Mavic".
Читайте Новини.LIVE!