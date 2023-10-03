Следственный комитет РФ заочно обвинил Буданова в терроризме

Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: РБК-Украина

Следственный комитет Российской Федерации заочно обвинил главу украинской разведки Кирилла Буданова в "терроризме". Также комитет объявит военачальника в розыск.

Об этом сообщают росСМИ.

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Объявление в розыск

Кроме Буданова, в России планируют объявить в розыск и других генералов, обвиняемых "в терроризме".

"Высшее военное руководство Украины организовало 100 ударов с воздуха дронами по территории РФ с весны 2022 года", — написали пропагандисты в сообщении.

Скриншот сообщения

Кого еще обвинили

Позже в Следственном комитете РФ рассказали, кого они еще обвиняют в "совершении преступлений".

Заочно обвинение в "терроризме" предъявили:

главе Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллу Буданову,

командующему Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николаю Олещуку,

командующему Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Алексею Неижпапе,

командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергею Бурденюку.

"Также установлено, что фигуранты привлекали к совершению преступлений подчиненных им по службе военнослужащих. В ближайшее время следствие планирует объявить их в розыск и избрать меру пресечения в виде заключения под стражу заочно", — говорится в сообщении.

Отметим, что весной этого года российский суд заочно осудил Кирилла Буданова. Тогда сам разведчик отреагировал на такое решение.

"Вы знаете, сколько времени уже работаю и как-то неудобно было, что по мне никаких решений там не было. Мне приятно. Это хороший показатель нашей работы, обязуюсь работать еще лучше", — отметил он журналистам "УП".

Напомним, во время боев в Курской области были убиты несколько представителей российских спецслужб, пограничников и военных. Глава ГУР Украины Кирилл Буданов рассказал, что партизаны будут продолжать проводить атаки на приграничные районы РФ.