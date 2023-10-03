Следственный комитет РФ заочно обвинил Буданова в терроризме
Следственный комитет Российской Федерации заочно обвинил главу украинской разведки Кирилла Буданова в "терроризме". Также комитет объявит военачальника в розыск.
Об этом сообщают росСМИ.
Объявление в розыск
Кроме Буданова, в России планируют объявить в розыск и других генералов, обвиняемых "в терроризме".
"Высшее военное руководство Украины организовало 100 ударов с воздуха дронами по территории РФ с весны 2022 года", — написали пропагандисты в сообщении.
Кого еще обвинили
Позже в Следственном комитете РФ рассказали, кого они еще обвиняют в "совершении преступлений".
Заочно обвинение в "терроризме" предъявили:
- главе Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллу Буданову,
- командующему Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николаю Олещуку,
- командующему Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Алексею Неижпапе,
- командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергею Бурденюку.
"Также установлено, что фигуранты привлекали к совершению преступлений подчиненных им по службе военнослужащих. В ближайшее время следствие планирует объявить их в розыск и избрать меру пресечения в виде заключения под стражу заочно", — говорится в сообщении.
Отметим, что весной этого года российский суд заочно осудил Кирилла Буданова. Тогда сам разведчик отреагировал на такое решение.
"Вы знаете, сколько времени уже работаю и как-то неудобно было, что по мне никаких решений там не было. Мне приятно. Это хороший показатель нашей работы, обязуюсь работать еще лучше", — отметил он журналистам "УП".
Напомним, во время боев в Курской области были убиты несколько представителей российских спецслужб, пограничников и военных. Глава ГУР Украины Кирилл Буданов рассказал, что партизаны будут продолжать проводить атаки на приграничные районы РФ.