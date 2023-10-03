Слідчий комітет РФ заочно звинуватив Буданова у тероризмі

Очільник ГУР Кирило Буданов. Фото: РБК-Україна

Слідчий комітет Російської Федерації заочно звинуватив очільника української розвідки Кирила Буданова в "тероризмі". Також комітет оголосить воєначальника в розшук.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Оголошення в розшук

Крім Буданова, в Росії планують оголосити в розшук й інших генералів, які будуть звинувачуватися "у тероризмі".

"Вище військове керівництво України організувало 100 ударів із повітря дронами по території РФ із весни 2022 року", — написали пропагандисти у повідомленні.

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Кого ще звинуватили

Пізніше в Слідчому комітеті РФ розповіли, кого вони ще обвинувачують у "скоєнні злочинів".

Заочно обвинувачення у "тероризмі" пред'явили:

голові Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирилу Буданову,

командувачу Повітряних сил Збройних сил України Миколі Олещуку,

командувачу Військово-морських сил Збройних сил України Олексію Неїжпапі,

командиру 383-го окремого полку дистанційно керованих літальних апаратів ВПС України Сергію Бурденюку.

"Також встановлено, що фігуранти залучали до скоєння злочинів підлеглих їм по службі військовослужбовців. Найближчим часом слідство планує оголосити їх у розшук та обрати запобіжний захід у вигляді взяття під варту заочно", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що навесні цього року російський суд заочно засудив Кирила Буданова. Тоді сам розвідник відреагував на таке рішення.

"Ви знаєте, скільки часу вже працюю і якось незручно було, що по мені ніяких рішень там не було. Мені приємно. Це хороший показник нашої роботи, зобов’язуюсь працювати ще краще", — зауважив він журналістам "УП".

Нагадаємо, під час боїв у Курській області було вбито кількох представників російських спецслужб, прикордонників та військових. Голова ГУР України Кирило Буданов розповів, що партизани продовжуватимуть проводити атаки на прикордонні райони РФ.