Слідчий комітет РФ заочно звинуватив Буданова у тероризмі
Слідчий комітет Російської Федерації заочно звинуватив очільника української розвідки Кирила Буданова в "тероризмі". Також комітет оголосить воєначальника в розшук.
Про це повідомляють росЗМІ.
Оголошення в розшук
Крім Буданова, в Росії планують оголосити в розшук й інших генералів, які будуть звинувачуватися "у тероризмі".
"Вище військове керівництво України організувало 100 ударів із повітря дронами по території РФ із весни 2022 року", — написали пропагандисти у повідомленні.
Кого ще звинуватили
Пізніше в Слідчому комітеті РФ розповіли, кого вони ще обвинувачують у "скоєнні злочинів".
Заочно обвинувачення у "тероризмі" пред'явили:
- голові Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирилу Буданову,
- командувачу Повітряних сил Збройних сил України Миколі Олещуку,
- командувачу Військово-морських сил Збройних сил України Олексію Неїжпапі,
- командиру 383-го окремого полку дистанційно керованих літальних апаратів ВПС України Сергію Бурденюку.
"Також встановлено, що фігуранти залучали до скоєння злочинів підлеглих їм по службі військовослужбовців. Найближчим часом слідство планує оголосити їх у розшук та обрати запобіжний захід у вигляді взяття під варту заочно", — йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що навесні цього року російський суд заочно засудив Кирила Буданова. Тоді сам розвідник відреагував на таке рішення.
"Ви знаєте, скільки часу вже працюю і якось незручно було, що по мені ніяких рішень там не було. Мені приємно. Це хороший показник нашої роботи, зобов’язуюсь працювати ще краще", — зауважив він журналістам "УП".
Нагадаємо, під час боїв у Курській області було вбито кількох представників російських спецслужб, прикордонників та військових. Голова ГУР України Кирило Буданов розповів, що партизани продовжуватимуть проводити атаки на прикордонні райони РФ.