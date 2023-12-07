Союзники США могут засомневаться в надежности страны — в СМИ назвали причину

Встреча глав стран-участниц G7. Иллюстративное фото: EPA/UPG

Провал законопроекта американских конгрессменов о помощи Украине рискует повлиять не только на ситуацию на поле боя. Это может вызвать беспокойство у союзников страны, в то время как действия России и Китая на международной арене становятся более дерзкими.

Об этом сообщает Bloomberg.

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У США могут быть проблемы

По мнению издания, сосредоточение на внутриполитических требованиях США создает большую тревогу к приоритетам внешней политики.

"Каждый, кто полагается на американские гарантии безопасности — Токио, Сеул, Канберра, не говоря уже о Тайбэе, будут шокированы: нельзя рассчитывать на этих американцев, потому что они ведут себя несерьезно", — говорит Макс Бергманн, директор Европейской, российской и евразийской программы в Вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

По его словам, внутриполитическая борьба в США может не только подорвать глобально-стратегическое влияние Америки и ее поддержку Украины, но резко упадет авторитет страны в глазах дружественных ей стран-союзниц.

Что предшествовало такому

Как сообщается, вчера Сенат проводил процедурное голосование по пакету на сумму более 100 млрд долларов, которые президент США Джо Байден запросил на помощь Украине, Израилю, Тайваню и на укрепление границ самих США. Республиканцы настаивают, что на последний пункт денег выделено достаточно мало, и нужно не адаптировать мигрантов к жизни в стране, как хотят демократы, а усилить доступ на получение такового.

Сенатор от республиканской партии США Линдси Грэм. Источник: REUTERS/Julia Nikhinson

"Если вы хотите помочь Украине, то помогите Америке. Сделки с помощью другой страны не будет, пока мы не обеспечим безопасность своей границы", — сказал сенатор от республиканской партии Линдси Грэм.

В то же время Джо Байден заявил, что республиканцы готовы "склонить голову" перед российским президентом Владимиром Путиным, создавая угрозу глобальному лидерству США.

Президент США Джо Байден. Источник: скриншот с видео

"Они готовы отвлечься от идеалов свободы и "подрезать жилы Украине", захватив которую Путин обязательно нападет на страну НАТО, и тогда с Россией придется воевать уже с американской армией", — сказал тогда президент США.

В Европе настроены серьезно

Издание добавляет, что некоторые европейские политики не на шутку озабочены Америкой выполнять свои обещания по гарантиям безопасности, и призвали конгрессменов не бросать Украину в борьбе, которую она вряд ли выиграет.

Мэр Львова Андрей Садовой и экс-заместитель премьер-министра Польши Ядвига Эмилевич. Источник: Львовский горсовет

"Если мы бросим Украину, то сами будем себе стрелять в ноги, и плюнем в ее граждан! Нам не нужен второй Афганистан, который там может сделать Россия", — говорит экс-заместитель премьер-министра Польши Ядвига Эмилевич, которая сейчас занимается контактами между правительствами Анджея Дуды и Владимира Зеленского.

Напомним, что ранее Украина и США подписали соглашение о совместном производстве вооружения. Также недавно министр обороны Украины Рустем Умеров в разговоре со своим американским коллегой Ллойдом Остином поднял тему получения Украиной помимо истребителей F-16 эскадрильи истребителей F/А-18 Hornet (Шершень.)