Союзники США можуть засумніватися у надійності країни — у ЗМІ назвали причину

Зустріч голів країн-учасниць G7. Ілюстративне фото: EPA/UPG

Провал законопроєкту американських конгресменів щодо допомоги Україні ризикує вплинути не лише на ситуацію на полі бою. Це може викликати занепокоєння в союзників країни, тоді як дії Росії та Китаю на міжнародній арені стають більш зухвалими.

Про це повідомляє Bloomberg.

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У США можуть бути проблеми

На думку видання, зосередження на внутрішньополітичних вимогах США, створює велику тривогу до пріоритетів зовнішньої політики.

"Кожен, хто покладається на американські гарантії безпеки — Токіо, Сеул, Канберра, не кажучи вже про Тайбей, будуть шоковані: не можна розраховувати на цих американців, тому що вони поводяться несерйозно", — говорить Макс Бергманн, директор Європейської, російської та євразійської програми у вашингтонському Центрі стратегічних та міжнародних досліджень.

За його словами, внутрішньополітична боротьба в США може не тільки підірвати глобально-стратегічний вплив Америки та її підтримку України, а й різко впаде авторитет країни в очах дружніх їй країн-союзників.

Що передувало такому

Як повідомляється, вчора Сенат проводив процедурне голосування з приводу пакета на суму більше ніж 100 млрд доларів, які президент США Джо Байден запросив на допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та зміцнення кордонів самих США. Республіканці наполягають, що останній пункт грошей виділено доволі мало, і потрібно не адаптувати мігрантів до життя в країні, як хочуть демократи, а посилити доступ на отримання нього.

Сенатор від республіканської партії США Ліндсі Грем. Джерело: REUTERS/Julia Nikhinson

"Якщо ви хочете допомогти Україні, то допоможіть Америці. Угоди за допомогою іншої країни не буде, допоки ми не забезпечимо безпеку свого кордону", — сказав сенатор від республіканської партії Ліндсі Грем.

Водночас Джо Байден заявив, що республіканці готові "схилити голову" перед російським президентом Володимиром Путіним, створюючи загрозу для глобального лідерства США.

Президент США Джо Байден. Джерело: скриншот з відео

"Вони готові відвернутися від ідеалів свободи, та "підрізати жили Україні", захопивши яку Путін обов'язково нападе на країну НАТО, і тоді з Росією доведеться воювати вже з американською армією", — сказав тоді президент США.

В Європі налаштовані серйозно

Видання додає, що деякі європейські політики не на жарт стурбовані Америкою виконувати свої обіцянки щодо гарантій безпеки, та закликали конгресменів не кидати Україну в боротьбі, яку вона навряд чи виграє.

Мер Львова Андрій Садовий та ексзаступниця прем'єр-міністра Польщі Ядвіга Емілевич. Джерело: Львівська міськрада

"Якщо ми кинемо Україну, то самі собі стрілятимемо в ноги, та плюнемо в її громадян! Нам не потрібен другий Афганістан, який там може зробити Росія", — каже ексзаступниця прем'єр-міністра Польщі Ядвіга Емілевич, яка зараз займається контактами між урядами Анджея Дуди та Володимира Зеленського.

Нагадаємо, що раніше Україна та США підписали угоду про спільне виробництво озброєння. Також не так давно міністр оборони України Рустем Умєров в розмові зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном підняв тему отримання Україною крім винищувачів F-16 ескадрилью винищувачів F/А-18 Hornet (Шершень.)