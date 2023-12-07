США помогут Украине усовершенствовать ПВО — стали известны детали сотрудничества

Завод по производству оружия. Иллюстративное фото: Минобороны Польши

Белый дом объявил о новых действиях по укреплению сотрудничества и совместному производству между оборонно-промышленными базами США и Украины. США будут удовлетворять потребности ВСУ в системах противовоздушной обороны, ремонтно-техническом обеспечении и производстве критических боеприпасов.

Об этом сообщили в Белом доме.

Читайте также:

Совместное производство оружия США и Украины

Правительство США 6 декабря провело первый день американо-украинской конференции оборонно-промышленной базы в Министерстве торговли в Вашингтоне. Конференция собрала около 350 представителей промышленности и правительства США, Украины и Европы для сосредоточения на увеличении производства оружия в Украине.

"Правительства США и Украины вместе стремятся развивать надежную и самообеспеченную украинскую оборонно-промышленную базу, которая воспроизводит инновационную культуру Украины, обеспечивает материалами для неотложных военных нужд и способствует долгосрочной безопасности и экономическому успеху Украины", — отметили в Белом доме.

По данным Белого дома, в ходе конференции должностные лица сосредоточились на развитии отношений, процессов и диалога между промышленностью и государственными партнерами.

Планы США в военной помощи для Украины

США планируют расширить оборонно-промышленное сотрудничество с Украиной. В частности, Государственный департамент отправит советника в Министерство стратегических отраслей промышленности Украины для поддержки и ускорения перехода государства к оперативно совместимым военным силам, борьбе с коррупцией и привлечению иностранных инвестиций в критические отрасли.



Кроме того, США создали межведомственную команду, состоящую из представителей Государственного департамента, Министерства обороны и торговли, которая будет поддерживать промышленность украинских и других партнеров. Речь идет о тех, кто ищет потенциальные соглашения и экспортные требования для ОПК Украины.

Совместное производство и обмен техническими данными

Минобороны США и Украины подписали Заявление о намерениях совместного производства и обмена техническими данными, которые будут работать для удовлетворения неотложных оперативных потребностей ВСУ.

"Будут работать в сферах систем противовоздушной обороны, ремонтно-технического обеспечения и производства критических боеприпасов. Заявление о намерениях усиливает сотрудничество между США и Украиной и будет способствовать более быстрому прохождению инвестиционных соглашений", — добавили в Белом доме.

Предоставление пакета технических данных от США

Минобороны и партнеры предоставили Украине технические данные для начала местного производства некоторых проектов FrankenSAM. Они направлены на включение устаревших систем противовоздушной обороны путем интеграции определенных западных боеприпасов. Параллельное производство этих систем в Украине и США позволит внести значительный вклад в поддержку систем ПВО Украины.

"Эти исходные результаты не только расширят сотрудничество между США и Украиной и обеспечат Украину способностью, необходимой для достижения успеха на поле боя в краткосрочной перспективе, но и поддержат долгосрочное экономическое восстановление и защиту Украины", — подчеркнули в Белом доме.

Напомним, США нарастили на 50% финансирование производства боеприпасов. Такие действия обусловлены высокими темпами расхода американских снарядов в Украине.

Добавим, Украина получила ракеты для систем противовоздушной обороны и современные зенитные комплексы. В государстве идет производство собственного вооружения и уже создается шесть артиллерийских установок "Богдана" в месяц.