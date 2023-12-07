США помогут Украине усовершенствовать ПВО — стали известны детали сотрудничества
Белый дом объявил о новых действиях по укреплению сотрудничества и совместному производству между оборонно-промышленными базами США и Украины. США будут удовлетворять потребности ВСУ в системах противовоздушной обороны, ремонтно-техническом обеспечении и производстве критических боеприпасов.
Об этом сообщили в Белом доме.
Совместное производство оружия США и Украины
Правительство США 6 декабря провело первый день американо-украинской конференции оборонно-промышленной базы в Министерстве торговли в Вашингтоне. Конференция собрала около 350 представителей промышленности и правительства США, Украины и Европы для сосредоточения на увеличении производства оружия в Украине.
"Правительства США и Украины вместе стремятся развивать надежную и самообеспеченную украинскую оборонно-промышленную базу, которая воспроизводит инновационную культуру Украины, обеспечивает материалами для неотложных военных нужд и способствует долгосрочной безопасности и экономическому успеху Украины", — отметили в Белом доме.
По данным Белого дома, в ходе конференции должностные лица сосредоточились на развитии отношений, процессов и диалога между промышленностью и государственными партнерами.
Планы США в военной помощи для Украины
США планируют расширить оборонно-промышленное сотрудничество с Украиной. В частности, Государственный департамент отправит советника в Министерство стратегических отраслей промышленности Украины для поддержки и ускорения перехода государства к оперативно совместимым военным силам, борьбе с коррупцией и привлечению иностранных инвестиций в критические отрасли.
Кроме того, США создали межведомственную команду, состоящую из представителей Государственного департамента, Министерства обороны и торговли, которая будет поддерживать промышленность украинских и других партнеров. Речь идет о тех, кто ищет потенциальные соглашения и экспортные требования для ОПК Украины.
Совместное производство и обмен техническими данными
Минобороны США и Украины подписали Заявление о намерениях совместного производства и обмена техническими данными, которые будут работать для удовлетворения неотложных оперативных потребностей ВСУ.
"Будут работать в сферах систем противовоздушной обороны, ремонтно-технического обеспечения и производства критических боеприпасов. Заявление о намерениях усиливает сотрудничество между США и Украиной и будет способствовать более быстрому прохождению инвестиционных соглашений", — добавили в Белом доме.
Предоставление пакета технических данных от США
Минобороны и партнеры предоставили Украине технические данные для начала местного производства некоторых проектов FrankenSAM. Они направлены на включение устаревших систем противовоздушной обороны путем интеграции определенных западных боеприпасов. Параллельное производство этих систем в Украине и США позволит внести значительный вклад в поддержку систем ПВО Украины.
"Эти исходные результаты не только расширят сотрудничество между США и Украиной и обеспечат Украину способностью, необходимой для достижения успеха на поле боя в краткосрочной перспективе, но и поддержат долгосрочное экономическое восстановление и защиту Украины", — подчеркнули в Белом доме.
Напомним, США нарастили на 50% финансирование производства боеприпасов. Такие действия обусловлены высокими темпами расхода американских снарядов в Украине.
Добавим, Украина получила ракеты для систем противовоздушной обороны и современные зенитные комплексы. В государстве идет производство собственного вооружения и уже создается шесть артиллерийских установок "Богдана" в месяц.
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