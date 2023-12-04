Зеленський розповів про отримання ракет для ППО та результати виробництва зброї Україною

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео Зеленського

Україна отримала ракети для систем протиповітряної оборони та сучасні зенітні комплекси. У державі триває виробництво власного озброєння і вже створюється шість артилерійських установок "Богдана" на місяць.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

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Самостійне виробництво зброї Україною

Зеленський вказав, що успішно виконуються оборонні домовленості з іноземними партнерами. За його словами, Україна отримала військову допомогу у вигляді ракет до наявних в країні систем ППО. Крім того, партнери надали сучасні зенітні комплекси.

Він додав, що Україна самостійно виробляє зброю. Зокрема, цього місячний показник виробництва шести артилерійських установок "Богдан" став рекордним. Проте влада планує збільшити цей показник в рази.

Також президент відзначив успішну роботу українського "зернового коридору".

"Працює і наш "зерновий коридор". Перевищили позначку 7 млн тонн вантажів", — написав Зеленський.

Ситуація на фронті України

Зеленський вказав, що отримав зведення розвідок про ситуацію на фронті. На деяких напрямках тривають активні бойові дії.

"Оборонні бої на Бахмутському та Авдіївському напрямках, активні дії на півдні", — додав глава держави.

Як пише Зеленський, у Херсоні рятувальники ліквідовують наслідки ворожого обстрілу та надають допомогу постраждалим. В цей час ЗСУ "реалізують задум, як відбити ворогу можливості й бажання тероризувати місто".

Повідомлення Володимира Зеленського. Фото: скриншот допису президента

Нагадаємо, Бен Годжес розкритикував дії України. Він зазначив, що з 2014 року в державі вже мало б бути достатньо артилерійських боєприпасів. Він підкреслив, що зараз владі України варто зосередитися на виробництві власного озброєння.

Додамо, Директор Офісу менеджменту та бюджету США Шаланда Янґ попередила, що до кінця року в США повністю вичерпаються ресурси для підтримки України. Через це Конгресу надіслали терміновий лист щодо необхідності затвердити допомогу.