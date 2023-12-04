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Зеленский рассказал о получении ракет для ПВО и о результатах производства оружия Украиной

4 декабря 2023 15:45
обновлено: 16:01
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Зеленский рассказал о получении ракет для ПВО и о результатах производства оружия Украиной
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот из видео Зеленского
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Украина получила ракеты для систем противовоздушной обороны и современные зенитные комплексы. В государстве продолжается производство собственного вооружения и уже создается шесть артиллерийских установок "Богдана" в месяц.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

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Самостоятельное производство оружия Украины

Зеленский отметил, что успешно выполняются оборонные договоренности с иностранными партнерами. По его словам, Украина получила военную помощь в виде ракет в существующие в стране системы ПВО. Кроме того, партнеры предоставили современные зенитные комплексы.

Он добавил, что Украина самостоятельно производит оружие. В частности, в этом месяце показатель производства шести артиллерийских установок "Богдан" стал рекордным. Однако власти планируют увеличить этот показатель в разы.

Также президент отметил успешную работу украинского "зернового коридора".

"Работает и наш "зерновой коридор". Превысили отметку 7 млн тонн грузов", — написал Зеленский.

Ситуация на фронте Украины

Зеленский указал, что получил сводку разведок о ситуации на фронте. На некоторых направлениях продолжаются активные боевые действия.

"Оборонные бои на Бахмутском и Авдеевском направлениях, активные действия на юге", — добавил глава государства.

Как пишет Зеленский, в Херсоне спасатели ликвидируют последствия вражеских обстрелов и оказывают помощь пострадавшим. В настоящее время ВСУ "реализуют замысел, как отразить врагу возможности и желание терроризировать город".

Сообщение Владимира Зеленского
Сообщения Владимира Зеленского. Фото: скриншот поста президента

Напомним, Бен Годжес подверг критике действия Украины. Он отметил, что с 2014 года в государстве уже должно быть достаточно артиллерийских боеприпасов. Он подчеркнул, что сейчас властям Украины следует сосредоточиться на производстве собственного вооружения.

Директор Офиса менеджмента и бюджета США Шаланда Янг предупредила, что до конца года в США полностью иссякнут ресурсы для поддержки Украины. Поэтому Конгрессу направили срочное письмо о необходимости утвердить помощь.

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