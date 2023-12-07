США допоможе України вдосконалити ППО — стали відомі деталі співпраці

Завод з виробництва зброї. Ілюстративне фото: Міноборони Польщі

Білий дім оголосив про нові дії щодо зміцнення співпраці та спільного виробництва між оборонно-промисловими базами США та України. США задовольнятимуть потреби ЗСУ у системах протиповітряної оборони, ремонтно-технічному забезпеченні та виробництві критичних боєприпасів.

Про це повідомили у Білому домі.

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Спільне виробництво зброї США та України

Уряд США, 6 грудня, провів перший день американсько-української конференції оборонно-промислової бази у Міністерстві торгівлі у Вашингтоні. Конференція зібрала близько 350 представників промисловості та уряду США, України та Європи, щоб зосередитися на збільшенні виробництва зброї в Україні.

"Уряди США та України разом прагнуть розвивати надійну та самозабезпечену українську оборонно-промислову базу, яка відтворює інноваційну культуру України, забезпечує матеріалами для нагальних військових потреб і сприяє довгостроковій безпеці та економічному успіху України", — зазначили в Білому домі.

За даними Білого дому, під час конференції посадовці зосередилися на розвитку відносин, процесів і діалогу між промисловістю та державними партнерами.

Плани США у військовій допомозі для України

США планує розширити оборонно-промислову співпрацю з Україною. Зокрема, Державний департамент надішле радника до Міністерства стратегічних галузей промисловості України для підтримки та прискорення переходу держави до оперативно сумісних військових сил, боротьби з корупцією та залучення іноземних інвестицій у критичні галузі.



Крім того, США створили міжвідомчу команду, що складається з представників Державного департаменту, Міністерства оборони та торгівлі, яка підтримуватиме промисловість, українських та інших партнерів. Йдеться про тих, що шукають потенційні угоди та експортні вимоги для ОПК України.

Спільне виробництво та обмін технічними даними

Міноборони США та України підписали Заяву про наміри щодо спільного виробництва та обміну технічними даними, які працюватимуть для задоволення нагальних оперативних потреб ЗСУ.

"Працюватимуть у сферах систем протиповітряної оборони, ремонтно-технічного забезпечення та виробництва критичних боєприпасів. Заява про наміри посилює співпрацю між США та Україною та сприятиме швидшому проходженню інвестиційних угод", — додали у Білому домі.

Надання пакета технічних даних від США

Міноборони та галузеві партнери надали Україні технічні дані для початку місцевого виробництва деяких проєктів FrankenSAM. Вони спрямовані на увімкнення застарілих систем протиповітряної оборони України шляхом інтеграції певних західних боєприпасів. Паралельне виробництво цих систем в Україні та США дозволить зробити значний внесок у підтримку систем ППО України.

"Ці початкові результати не лише розширять співпрацю між США та Україною та забезпечать Україну спроможністю, необхідною для досягнення успіху на полі бою в короткостроковій перспективі, а й підтримають довгострокове економічне відновлення та захист України", — наголосили у Білому домі.

Нагадаємо, США наростили на 50% фінансування виробництва боєприпасів. Такі дії обумовлені високими темпами витрат американських снарядів в Україні.

Додамо, Україна отримала ракети для систем протиповітряної оборони та сучасні зенітні комплекси. У державі триває виробництво власного озброєння і вже створюється шість артилерійських установок "Богдана" на місяць.