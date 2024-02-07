США планируют увеличить производство снарядов для помощи Украине, — ISW

Поставка снарядов. Иллюстративное фото: DoD of US

Армия Соединенных Штатов Америки планирует увеличить внутреннее производство 155-мм артиллерийских снарядов и компонентов для того, чтобы поставлять их Украине в 2024-2025 годах. Это сделают, когда законопроект о дополнительных ассигнованиях, предложенный Конгрессом, будет принят.

Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW) во вторник, 6 февраля.

Читайте также:

Во сколько раз планируется увеличить производство боеприпасов

По словам помощника министра армии США по закупкам, логистике и технологиям Дага Буша, войска США планируют два раза увеличить ежемесячное производство таких боеприпасов, то есть с 28 тысяч снарядов в месяц в октябре 2023 года до около 60 тысяч боеприпасов в месяц в октябре 2024 года.

"Армия США надеется на дальнейшее увеличение производства до 75 000 снарядов в месяц в апреле 2025 года и 100 000 снарядов в месяц в октябре 2025 года. Буш заявил, что строительство нового завода в Техасе, который "будет иметь совершенно новый способ" использования технологии производства артиллерийских снарядов, будет способствовать достижению целей армии по увеличению производства", — говорится в отчете.

Буш добавил, что производство снарядов в США некоторым образом зависит от внутреннего производства взрывчатых материалов. По его словам, в предложенном дополнительно законопроекте говорится о предоставлении 600 млн долларов на то, чтобы увеличить производство взрывчатых материалов на заводе армейских боеприпасов "Холстен", который находится в штате Теннеси. Там хотят увеличить производство с пяти миллионов фунтов взрывчатых веществ в год до 13 миллионов фунтов.

Восстановление производства ракетного топлива в США

Кроме того, в предложенном законопроекте говорится и о выделении 93 миллионов долларов на то, чтобы возобновить производство ракетного топлива М6. Известно, что оно используется для стрельбы артиллерийскими снарядами, однако оно больше не производится в Штатах.

"Буш заявил, что предложенный законопроект также включает 14 миллионов долларов на строительство и ввод в эксплуатацию линии по производству взрывчатых веществ на основе черного пороха в Луизиане. Такие инвестиции в американское производство необходимы для поддержания стратегической готовности США путем восстановления атрофированной американской оборонной промышленной базы, отдельно от необходимости поддержки Украины в ее борьбе с Россией", — подытожили в Институте.

Ранее стало известно, что страна-агрессор платит Ирану около 4,5 млрд долларов за год за импорт БпЛА типа Shahed для того, чтобы использовать их в войне против Украины. Такие документы удалось обнаружить хакерам Prana Network.

Кроме того, Россия разморозила часть активов Северной Кореи, чтобы получить от нее оружие, необходимое для продолжения войны в Украине.