США планують збільшити виробництво снарядів для допомоги Україні, — ISW

Постачання снарядів. Ілюстративне фото: DoD of US

Армія Сполучених Штатів Америки планує збільшити внутрішнє виробництво 155-мм артилерійських снарядів та компонентів до них для того, аби постачати їх Україні в 2024-2025 роках. Це зроблять, коли законопроєкт про додаткові асигнування, який запропонував Конгрес, буде прийнято.

Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW) у вівторок, 6 лютого.

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В скільки разів планується збільшити виробництво боєприпасів

За словами помічника міністра армії США з питань закупівель, логістики і технологій Дага Буша, війська США планують два рази збільшити щомісячне виробництво таких боєприпасів, тобто з 28 тисяч снарядів на місяць в жовтні 2023 року до близько 60 тисяч боєприпасів на місяць в жовтні 2024 року.

"Армія США сподівається на подальше збільшення виробництва до 75 000 снарядів на місяць у квітні 2025 року і 100 000 снарядів на місяць у жовтні 2025 року. Буш заявив, що будівництво нового заводу в Техасі, який "матиме абсолютно новий спосіб" використання технології виробництва артилерійських снарядів, сприятиме досягненню цілей армії щодо збільшення виробництва", — йдеться у звіті.

Буш додав, що виготовлення снарядів в США деяким чином залежить від внутрішнього виробництва вибухових матеріалів. За його словами, в запропованому додатково законопроєкті йдеться про надання 600 млн доларів на те, аби збільшити виробництво вибухових матеріалів на заводі армійських боєприпасів "Холстен", що знаходиться в штаті Теннесі. Там хочуть збільшити виробництво з п'яти мільйонів фунтів вибухових речовин на рік до 13 мільйонів фунтів.

Відновлення виготовлення ракетного палива в США

Крім того, в запропонованому законопроєкті йдеться й про виділення 93 мільйонів доларів на те, аби відновити виготовлення ракетного палива М6. Відомо, що його використовують для стрільби артилерійськими снарядами, проте воно більше не виробляється в Штатах.

"Буш заявив, що запропонований законопроект також включає 14 мільйонів доларів на будівництво і введення в експлуатацію лінії з виробництва вибухових речовин на основі чорного пороху в Луїзіані. Такі інвестиції в американське виробництво необхідні для підтримки стратегічної готовності США шляхом відновлення атрофованої американської оборонної промислової бази, окремо від необхідності підтримки України в її боротьбі з Росією", — підсумували в Інституті.

Раніше стало відомо, що країна-агресор платить Ірану близько 4,5 млрд доларів протягом року за імпорт БпЛА типу Shahed для того, аби використовувати їх у війні проти України. Такі документи вдалося знайти хакерам Prana Network.

Крім того, Росія розморозила частину активів Північної Кореї, аби отримати від неї зброю, яка необхідна для продовження війни в Україні.