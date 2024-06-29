ССО атаковали дронами окупантов на Запорожском направлении

Попадание дрона-камикадзе ССО Украины по транспорту оккупантов. Фото: скриншот

Силы специальных операций Украины ударили по российским войскам в Запорожском направлении дроном-камикадзе. Как показал перехваченный разговор врага — оккупантов беспокоила большая активность украинских беспилотников.

Эффектные кадры удара показали в официальных соцсетях СтратКома ВСУ в субботу, 29 июня.

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Судя по опубликованному перехваченному разговору врага, захватчики тревожились по поводу дронов заранее.

Оккупанты рядом с грузовиком. Источник: скриншот

"У меня сегодня три разных диапазона срабатывало, я уже не знаю, куда смотреть. Кто-то и FPV ловил, а другой DJI ловил, три вида. Чего-то они придирчиво взялись: это, походу, и разведка, и этот еще заряженный прилетел", — жалуется один из оккупантов в перехваченном разговоре.

Российский грузовик уезжает. Источник: скриншот

Хуже всего, как сказал захватчик, ночью.

"Ночью вообще нужен полный контроль. Вот прямо сейчас на меня стая летит, и один в сторону летит", — комментирует вражеский боец.

Российский грузовик после удара дроном. Источник: скриншот

После завершения разговора, судя по кадрам, дрон попадает в грузовик врага.

"Как показали Силы специальных операций — тревожились захватчики не зря", — иронизируют в Страткоме.

Использование дронов на войне — последние новости

Напомним, ранее военно-политические обозреватели Александр Коваленко и Алексей Гетьман заявили, что турецкий беспилотник Bayraktar TB2 потерял эффективность на фронте из-за того, что России удалось сформировать эшелонированную систему ПВО.

Также пограничники на Сумском направлении уничтожили дронами несколько вражеских автомобилей, замаскированный бронеавтомобиль "Медведь" и расчет пулемета "Корд".

А также бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады показали кадры уничтожения российской пехоты дронами прямо в блиндажах.