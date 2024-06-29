ССО атаковали дронами окупантов на Запорожском направлении

ССО устроили "Лебединое озеро" оккупантам на Запорожье — эффектные кадры ударов
Силы специальных операций Украины ударили по российским войскам в Запорожском направлении дроном-камикадзе. Как показал перехваченный разговор врага — оккупантов беспокоила большая активность украинских беспилотников.
Эффектные кадры удара показали в официальных соцсетях СтратКома ВСУ в субботу, 29 июня.
ССО атаковали оккупантов дроном-камикадзе
Судя по опубликованному перехваченному разговору врага, захватчики тревожились по поводу дронов заранее.
"У меня сегодня три разных диапазона срабатывало, я уже не знаю, куда смотреть. Кто-то и FPV ловил, а другой DJI ловил, три вида. Чего-то они придирчиво взялись: это, походу, и разведка, и этот еще заряженный прилетел", — жалуется один из оккупантов в перехваченном разговоре.
Хуже всего, как сказал захватчик, ночью.
"Ночью вообще нужен полный контроль. Вот прямо сейчас на меня стая летит, и один в сторону летит", — комментирует вражеский боец.
После завершения разговора, судя по кадрам, дрон попадает в грузовик врага.
"Как показали Силы специальных операций — тревожились захватчики не зря", — иронизируют в Страткоме.
Использование дронов на войне — последние новости
Напомним, ранее военно-политические обозреватели Александр Коваленко и Алексей Гетьман заявили, что турецкий беспилотник Bayraktar TB2 потерял эффективность на фронте из-за того, что России удалось сформировать эшелонированную систему ПВО.
Также пограничники на Сумском направлении уничтожили дронами несколько вражеских автомобилей, замаскированный бронеавтомобиль "Медведь" и расчет пулемета "Корд".
А также бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады показали кадры уничтожения российской пехоты дронами прямо в блиндажах.
Читайте Новини.LIVE!