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ССО влаштували "Лебедине озеро" окупантам на Запоріжжі — ефектні кадри ударів

29 червня 2024 13:52
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
ССО атакували дронами окупантів на Запорізькому напрямку
Влучання дрона-камікадзе ССО України по транспорту окупантів. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Сили спеціальних операцій України вдарили по російських військах на Запорізькому напрямку дроном-камікадзе. Як показала перехоплена розмова ворога — окупанти переймалися великою активністю українських безпілотників.

Ефектні кадри удару показали в офіційних соцмережах СтратКому ЗСУ у суботу, 29 червня. 

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Судячи з опублікованої перехопленої розмови ворога, загарбники тривожилися щодо дронів заздалегідь.

ссо дрони
Окупанти поруч із вантажівкою. Джерело: скриншот

"В мене сьогодні три різні діапазони спрацьовувало, я вже не знаю, куди дивитись. Хтось і FPV ловив, а інший DJI ловив, три види. Чогось вони прискіпливо взялися: це, походу, і розвідка, і оцей ще заряджений прилетів", — бідкається один з окупантів у перехопленій розмові. 

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Російська вантажівка виїжджає. Джерело: скриншот

Найгірше, як сказав загарбник, настає вночі.

"Вночі взагалі потрібен повний контроль. От просто зараз на мене зграя летить, і один вбік летить", — коментує ворожий боєць.

дрони б'ють по купантах
Російська вантажівка після удару дроном. Джерело: скриншот

Після завершення розмови, судячи з кадрів, дрон влучає у вантажівку ворога.

"Як показали Сили спеціальних операцій, тривожилися загарбники недарма", — іронізують у СтратКомі.

Використання дронів на війні — останні новини

Нагадаємо, раніше військово-політичні оглядачі Олександр Коваленко та Олексій Гетьман заявили, що турецький безпілотник Bayraktar TB2 втратив ефективність на фронті через те, що Росії вдалося сформувати ешелоновану систему ППО.

Також прикордонники на Сумському напрямку знищили дронами кілька ворожих автомобілів, замаскований бронеавтомобіль "Ведмідь" та розрахунок кулемета "Корд".

А також бійці Третьої окремої штурмової бригади показали кадри знищення російської піхоти дронами просто у бліндажах.

російські війська
Україна
Запорізька область
дрони
ССО
війна в Україні

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