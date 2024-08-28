Атака на нефтебазу в Ростовской области – кто стоит за операцией

Пожар на нефтебазе. Фото: скриншот с видео

В населенном пункте Каменск-Шахтинской Ростовской области России была поражена нефтебаза "Атлас". Это была совместная операция Главного управления разведки вместе с Силами специальных операций ВСУ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в среду, 28 августа.

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Так, атака на нефтебазу была осуществлена с помощью ударных БпЛА украинского производства.

Известно, что этот объект является частью российского военно-промышленного комплекса и непосредственно участвует в обеспечении оккупационных войск России.

По словам очевидцев, в настоящее время продолжается пожар на резервуарах нефтебазы.

Комбинат "Атлас" подчиняется управлению Федерального агентства по государственным резервам в Южном федеральном округе.

Несколько лет назад на нефтебазе проводились совместные учения Минобороны и Росрезерва. В показательных учениях по отпуску нефтепродуктов для нужд армии отрабатывались три способа — автомобильный, железнодорожный и трубопроводный.