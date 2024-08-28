Атака на нафтобазу в Ростовській області - хто стоїть за операцією

Пожежа на нафтобазі. Фото: скриншот з відео

У населеному пункті Каменськ-Шахтинський Ростовської області Росії було уражено нафтобазу "Атлас". Це була спільна операція Головного Управління розвідки разом із Силами спеціальних операцій ЗСУ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на власні джерела у середу, 28 серпня.

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Так, атака на нафтобазу була здійснена за допомогою ударних БпЛА українського виробництва.

Відомо, що це обʼєкт є частиною російського військово-промислового комплексу та бере безпосередню участь у забезпеченні окупаційних військ Росії.

За словами очевидців, на даний час триває пожежа на резервуарах нафтобази.

Зазначимо, що комбінат "Атлас" підпорядковується управлінню Федерального агентства з державних резервів у Південному федеральному окрузі.

Кілька років тому на нафтобазі проводились спільні навчання Міноборони та Росрезерву. У показових навчаннях з відпустки нафтопродуктів для потреб армії відпрацьовувалися три способи — автомобільний, залізничний та трубопровідний.