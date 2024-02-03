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Стало известно, кто причастен к пожару на НПЗ в российском Волгограде

3 февраля 2024 13:18
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Стало известно, кто причастен к пожару на НПЗ в российском Волгограде
Масштабный пожар на НПЗ в Волгограде Фото: ГУ МЧС России
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в российском Волгограде в субботу, 3 февраля, произошел из-за попадания беспилотника. Стало известно, что атака на завод РФ — это спецоперация Службы безопасности Украины.

Об этом сообщают источники Новини.LIVE.

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В России ночью 3 февраля произошел мощный взрыв и вспыхнул пожар. Как оказалось, возгорание возникло из-за падения беспилотника на предприятие. Успешную атаку по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов провели сотрудники СБУ.

Наши источники сообщают, что два дрона поразили установку первичной переработки нефти, без которой завод потеряет значительную часть производственной мощности.

Сотрудники МЧС РФ на месте пожара
Сотрудники МЧС РФ на месте события. Фото: ГУ МЧС России

"СБУ продолжает системно уничтожать инфраструктуру, которую Россия использует для ведения войны в Украине. Нанося удары по нефтеперерабатывающим заводам, работающим на российский военно-промышленный комплекс, мы не только перерезаем логистику поставок горючего для вражеской техники, но и сокращаем наполнение российского бюджета. "Бавовны" на российских НПЗ будут продолжаться", — отмечает источник.

Сотрудники МЧС РФ тушат огонь
Сотрудники МЧС РФ тушат огонь. Фото: ГУ МЧС России

Напомним, в России заявили, что город Волгоград 3 февраля атаковали беспилотники. НПЗ, где произошел пожар, находится в Красноармейском районе Волгограда. По данным российских телеграм-каналов, загорелся российский завод "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка".

Добавим, захватчики атаковали Кривой Рог в ночь на субботу, 3 февраля. В результате обстрела в городе произошло два пожара и возникли проблемы с электроснабжением.

Также мы писали, что российская армия совершила атаку по критической инфраструктуре Украины в ночь на субботу, 3 февраля. Захватчики обстреляли теплоэлектростанцию ДТЭК.

СБУ
война
пожар
взрыв
НПЗ
россияне
беспилотники
Украина

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