Стало відомо, хто причетний до пожежі на НПЗ у російському Волгограді

Масштабна пожежа на НПЗ у Волгограді. Фото: ГУ МНС Росії

Пожежа на нафтопереробному заводі в російському Волгограді в суботу, 3 лютого, сталася через влучання безпілотника. Стало відомо, що атака на завод РФ — це спецоперація Служби безпеки України.

Про це повідомляють джерела Новини.LIVE.

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В Росії вночі 3 лютого стався потужний вибух та спалахнула пожежа. Як виявилося, загоряння виникло через падіння безпілотника на підприємство. Успішну атаку по одному з найбільших нафтопереробних заводів провели співробітники СБУ.

Наші джерела повідомляють, що два дрони уразили установку первинного перероблення нафти, без якої завод втратить значну частину виробничої потужності.

Співробітники МНС РФ на місці пожежі. Фото: ГУ МНС Росії

"СБУ продовжує системно знищувати інфраструктуру, яку Росія використовує для ведення війни в Україні. Б’ючи по нафтопереробних заводах, які працюють на російський військово-промисловий комплекс, ми не тільки перерізаємо логістику постачання пального для ворожої техніки, але й скорочуємо наповнення російського бюджету. "Бавовни" на російських НПЗ триватимуть", — зазначає джерело.

Співробітники МНС РФ гасять вогонь. Фото: ГУ МНС Росії

Нагадаємо, у Росії заявили, що місто Волгоград 3 лютого атакували безпілотники. НПЗ, де сталася пожежа, розташований у Червоноармійському районі Волгограда. За даними російських телеграм-каналів, загорівся російський завод "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка".

Додамо, загарбники атакували Кривий Ріг в ніч на суботу, 3 лютого. Внаслідок обстрілу в місті сталося дві пожежі та виникли проблеми з електропостачанням.

Також ми писали, що російська армія здійснила атаку по критичній інфраструктурі України в ніч на суботу, 3 лютого. Загарбники обстріляли теплоелектростанцію ДТЕК.