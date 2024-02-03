Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Стало відомо, хто причетний до пожежі на НПЗ у російському Волгограді arrow

Стало відомо, хто причетний до пожежі на НПЗ у російському Волгограді

3 лютого 2024 13:18
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Стало відомо, хто причетний до пожежі на НПЗ у російському Волгограді
Масштабна пожежа на НПЗ у Волгограді. Фото: ГУ МНС Росії
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Пожежа на нафтопереробному заводі в російському Волгограді в суботу, 3 лютого, сталася через влучання безпілотника. Стало відомо, що атака на завод РФ — це спецоперація Служби безпеки України.

Про це повідомляють джерела Новини.LIVE.

Читайте також:

Пожежу на НПЗ у Волгограді "організували" безпілотники СБУ

В Росії вночі 3 лютого стався потужний вибух та спалахнула пожежа. Як виявилося, загоряння виникло через падіння безпілотника на підприємство. Успішну атаку по одному з найбільших нафтопереробних заводів провели співробітники СБУ.

Наші джерела повідомляють, що два дрони уразили установку первинного перероблення нафти, без якої завод втратить значну частину виробничої потужності. 

Співробітники МНС РФ на місці пожежі
Співробітники МНС РФ на місці пожежі. Фото: ГУ МНС Росії

"СБУ продовжує системно знищувати інфраструктуру, яку Росія використовує для ведення війни в Україні. Б’ючи по нафтопереробних заводах, які працюють на російський військово-промисловий комплекс, ми не тільки перерізаємо логістику постачання пального для ворожої техніки, але й скорочуємо наповнення російського бюджету. "Бавовни" на російських НПЗ триватимуть", — зазначає джерело.

Співробітники МНС РФ гасять вогонь
Співробітники МНС РФ гасять вогонь. Фото: ГУ МНС Росії

Нагадаємо, у Росії заявили, що місто Волгоград 3 лютого атакували безпілотники. НПЗ, де сталася пожежа, розташований у Червоноармійському районі Волгограда. За даними російських телеграм-каналів, загорівся російський завод "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка".

Додамо, загарбники атакували Кривий Ріг в ніч на суботу, 3 лютого. Внаслідок обстрілу в місті сталося дві пожежі та виникли проблеми з електропостачанням.

Також ми писали, що російська армія здійснила атаку по критичній інфраструктурі України в ніч на суботу, 3 лютого. Загарбники обстріляли теплоелектростанцію ДТЕК.

СБУ
війна
пожежа
вибух
НПЗ
росіяни
безпілотники
Україна

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

24 січня 2024

23:58 Мобілізація в Україні — які зміни чекають на юнаків з 18 років

Актуальне по темі