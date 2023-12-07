Стало известно, когда в Украину прибудут обещанные США комплексы Vampire

Комплекс борьбы с БПЛА Vampire покидает грузовой отсек самолета С-17 Globemaster. Иллюстративное фото: оф.сайт ВС США

В США до конца текущего года хотят отправить украинской армии новый пакет военной помощи. В него войдет партия комплексов по борьбе с беспилотниками Vampire.

Об этом сообщает командование ВМС США .

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Партия, которая в декабре поступит украинским защитникам, будет состоять из 14 комплексов, которые помогут более эффективно перехватывать почти все дроны, которые используют ВС РФ. Отмечается, что передаваемые системы смогут поражать как имеющиеся у РФ FPV-дроны и "Орланы", так и ударные беспилотники "Ланцет" и Shahed.

В американских ВМС добавляют: ранее они передали ВСУ четыре такие системы для тестов и полевых проверок на фронте всего за полгода, "используя инновационную стратегию заключения контрактов". Получив положительный отклик, решили предоставить еще.

"Предыдущие одобрительные ответы от украинских войск указывают на то, что эта система вооружения оказывает непосредственное влияние на текущие военные действия", — рассказывает руководитель программы по созданию проекта Vampire Алекс Дутко.

Комплекс Vampire — что известно

Комплекс Vampire на полевых испытаниях. Источник: greydynamics

Отметим, что комплекс Vampire — это совершенно новое оружие, ушедшее в массовое производство всего три года назад. В состав комплекса входят:

Комплекс состоит из трех основных компонентов:

70-мм пусковой установки на 4 ракеты Land-LGR4;

ракет APKWS II с лазерной наводкой;

башни с сенсорами и системой управления огнем.

По неофициальным данным, при нужной модификации пусковых шахт, может выпускать даже одноразовые управляемые дроны-камикадзе Switchblade.

Производитель заявляет, что простота конструкции комплекса позволит монтировать его на пикапы и бронеавтомобили. Обычно эти комплексы ВС США устанавливают на бронеавтомобиле "Хамви". К тому же "вампиром" может управлять один человек.

Комплекс высокоэффективен против всех имеющихся видов дронов, вертолетов, которые летят на низких высотах и даже могут использоваться против наземной техники. Стоимость комплекса без учета вооружения 28 тыс. долларов, с вооружением — более 40 тыс. долларов.

Напомним, ранее новый пакет военной помощи Украины анонсировала Германия. В него войдут танки Leopard 1 и БМП Marder, ЗРК Patriot и IRIS-T, самоходные зенитные машины Gepard и другие необходимые материалы и оружие.

Перед этим в Украине на фронте засветились переданные американские основные боевые танки "Абрамс М1".