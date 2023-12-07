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Стало відомо, коли до України прибудуть обіцяні США комплекси Vampire

7 грудня 2023 21:17
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Стало відомо, коли до України прибудуть обіцяні США комплекси Vampire
Комплекс протидії БПЛА Vampire покидає вантажний відсік літака С-17 Globemaster. Ілюстративне фото: оф.сайт ЗС США
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Сполучених Штатах Америки до кінця поточного року хочуть відправити українській армії новий пакет військової допомоги. До нього увійде партія комплексів боротьби з безпілотниками Vampire.

Про це повідомляє командування ВМС США.

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Партія, яка в грудні надійде українським оборонцям, складатиметься з 14 комплексів, які допоможуть ефективніше перехоплювати майже всі дрони, які використовують ЗС РФ. Наголошується, що передані системи зможуть вражати як наявні у РФ FPV-дрони та "Орлани", так і ударні безпілотники "Ланцет" та Shahed.

В американських ВМС додають: раніше вони передали ЗСУ чотири такі системи для тестів та польових перевірок на фронті лише за півроку, "використовуючи інноваційну стратегію укладання контрактів". Отримавши позитивний відгук, вирішили надати ще. 

"Попередні схвальні відповіді від українських військ вказують на те, що ця система озброєння безпосередньо впливає на поточні військові дії", — розповідає керівник програми зі створення проєкту Vampire Алекс Дутко.

Комплекс Vampire — що відомо

Стало відомо, коли до України прибудуть обіцяні США комплекси Vampire
Комплекс Vampire на польових випробуваннях. Джерело: greydynamics

Відзначимо, що комплекс Vampire — це абсолютно нова зброя, яка пішла в масове виробництво лише три роки тому. До складу комплексу входять: 

Комплекс складається з трьох основних компонентів:

  • 70-мм пускової установки на 4 ракети Land-LGR4;
  • ракет APKWS II з лазерним наведенням;
  • вежі з сенсорами та системою керування вогнем.

За неофіційними даними, при потрібній модифікації пускових шахт, може випускати навіть одноразові керовані дрони-камікадзе Switchblade.

Виробник заявляє, що простота конструкції комплексу дозволить його монтувати на пікапи та бронеавтомобілі. Зазвичай, ці комплекси ЗС США встановлюють на бронеавтомобілі "Хамві". До того ж "вампіром" може керувати одна людина.

Комплекс високоефективний проти всіх наявних видів дронів, гелікоптерів, які летять на низьких висотах та навіть може використовуватись проти наземної техніки. Вартість комплексу без врахування озброєння 28 тис. доларів, з озброєнням — понад 40 тис.

Нагадаємо, що раніше новий пакет військової допомоги України анонсувала Німеччина. До нього увійдуть танки Leopard 1 та БМП Marder, ЗРК Patriot та IRIS-T, самохідні зенітні машини Gepard та інші необхідні матеріали та зброя.

Перед цим в Україні на фронті засвітилися передані американські основні бойові танки "Абрамс М1". 

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