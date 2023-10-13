Стало известно, когда украинские пилоты начнут обучение на F-16

Обучение на истребителях F-16. Фото: Минобороны США

Украинские пилоты уже совсем скоро приступят к обучению на истребителях F-16 на авиабазе ВВС США. До этого летчики проходили языковые курсы.

Об этом сообщает Politico.

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Отмечается, что прибывшие в США еще в сентябре украинские пилоты прошли языковое обучение на авиабазе в штате Техас. Теперь военные отправились в Аризону для полетов на истребителях.

Сначала украинские пилоты ознакомятся с использованием F-16 в учебных аудиториях и симуляторах, после чего перейдут к практическим полетам на настоящих самолетах. Однако курс обучения могут ускорить из-за необходимости украинских летчиков вернуться для участия в боевых действиях в Украине.

Напомним, что сейчас определенное количество украинских пилотов овладевают западными истребителями F-16 за рубежом. В свою очередь, их собратья в Украине не отстают от коллег и тоже учатся, а соответствующее видео обнародовали в Воздушных силах ВСУ.

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