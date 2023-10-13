Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Стало известно, когда украинские пилоты начнут обучение на F-16 arrow

Стало известно, когда украинские пилоты начнут обучение на F-16

13 октября 2023 23:24
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Стало известно, когда украинские пилоты начнут обучение на F-16
Обучение на истребителях F-16. Фото: Минобороны США
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Украинские пилоты уже совсем скоро приступят к обучению на истребителях F-16 на авиабазе ВВС США. До этого летчики проходили языковые курсы.

Об этом сообщает Politico.

Читайте также:

Когда украинские пилоты начнут обучение на F-16

Отмечается, что прибывшие в США еще в сентябре украинские пилоты прошли языковое обучение на авиабазе в штате Техас. Теперь военные отправились в Аризону для полетов на истребителях.

Сначала украинские пилоты ознакомятся с использованием F-16 в учебных аудиториях и симуляторах, после чего перейдут к практическим полетам на настоящих самолетах. Однако курс обучения могут ускорить из-за необходимости украинских летчиков вернуться для участия в боевых действиях в Украине.

Напомним, что сейчас определенное количество украинских пилотов овладевают западными истребителями F-16 за рубежом. В свою очередь, их собратья в Украине не отстают от коллег и тоже учатся, а соответствующее видео обнародовали в Воздушных силах ВСУ.

Также мы писали, что в Дании планируется передать для нашей страны первые истребители F-16. Стало известно, когда это произойдет.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

None

На авто для ВСУ меньше, чем на снос дома: бюджет Черновцов на армию в 2023 году

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз