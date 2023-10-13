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Стало відомо, коли українські пілоти розпочнуть навчання на F-16

13 жовтня 2023 23:24
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Стало відомо, коли українські пілоти розпочнуть навчання на F-16
Навчання на винищувачах F-16. Фото: Міноборони США
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Українські пілоти вже зовсім скоро розпочнуть навчання на винищувачах F-16 на авіабазі ВПС США. До цього льотчики проходили мовні курси.

Про це повідомляє Politico.

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Коли українські пілоти почнуть навчання на F-16

Зазначається, що українські пілоти, які прибули до США ще в вересні, пройшли мовне навчання на авіабазі в штаті Техас. Тепер військові вирушили до Аризони для польотів на винищувачах.

Спершу українські пілоти ознайомляться з використанням F-16 у навчальних аудиторіях та на симуляторах, після чого перейдуть до практичних польотів на справжніх літаках. Однак курс навчання можуть пришвидшити через потребу українських льотчиків повернутися для участі у бойових діях в Україні.

Нагадаємо, що наразі певна кількість українських пілотів опановують західні винищувачі F-16 за кордоном. Своєю чергою їхні побратими в Україні не відстають від колег і теж навчаються, а відповідне відео оприлюднили в Повітряних силах ЗСУ.

Також ми писали, що в Данії планують передати для нашої країни перші винищувачі F-16. Стало відомо, коли саме це станеться.

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