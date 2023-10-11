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В Данії відповіли, коли нададуть Україні перші винищувачі F-16

11 жовтня 2023 17:22
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Данії відповіли, коли нададуть Україні перші винищувачі F-16
Пілоти біля винищувача F-16. Ілюстративне фото: Повітряні Сили США
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Данії планують передати для нашої країни перші винищувачі F-16 наступної весни, а саме у 2024 році. Проте це буде залежати від підготовки пілотів, техніків та інфраструктури. 

Про це заявив міністр оборони Данії Трольс Лунд Поульсен перед тим, як зустрітися з міністрами оборони країн НАТО у Брюсселі, пише Ritzau.

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За його словами, країна хоче передати літаки під час першого кварталу у 2024 році, проте це залежатиме від різних причин, серед яких підготовка України прийняти літаки на місці їхнього розташування.

"Наші очікування — що ми зможемо передати перші бойові літаки для України у березні-квітні", — наголосив Поульсен.

Готовність української сторони

Також він зауважив, що в майбутньому очікується ще достатньо роботи з підготовки, адже Україна повинна бути готовою прийняти винищувачі для потрібної дислокації, щоб вони були захищеними від російських атак.

"Моя чітка мета — щоб у першому кварталі 2024 року ми могли передати Україні перші винищувачі. Але це залежить і від того, як буде рухатися навчання пілотів, як і технічного персоналу, який буде обслуговувати літаки", — додав очільник Міноборони Данії.

Нагадаємо, очільниця Міноборони Бельгії Людивін Дедондер оголосила про відправку винищувачів F-16 в Україну. За її словами, це станеться з 2025 року.

Також речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про підготовку українських пілотів на F-16. За його словами, наразі вони вчать англійську мову та проходять тренування на симуляторах.

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