В Дании ответили, когда предоставят Украине первые истребители F-16

Пилоты возле истребителя F-16. Иллюстративное фото: Воздушные Силы США

В Дании планируют передать нашей стране первые истребители F-16 следующей весной, а именно в 2024 году. Однако это будет зависеть от подготовки пилотов, техников и инфраструктуры.

Об этом заявил министр обороны Дании Трольс Лунд Поульсен перед тем, как встретиться с министрами обороны стран НАТО в Брюсселе, пишет Ritzau.

Читайте также:

Сроки поставки

По его словам, страна хочет передать самолеты в первый квартал в 2024 году, однако это будет зависеть от разных причин, среди которых подготовка Украины принять самолеты на месте их расположения.

"Наши ожидания — что мы сможем передать первые боевые самолеты для Украины в марте-апреле", — подчеркнул Поульсен.

Готовность украинской стороны

Также он отметил, что в будущем ожидается еще достаточно работы по подготовке, ведь Украина должна быть готова принять истребители для нужной дислокации, чтобы они были защищены от российских атак.

"Моя четкая цель — чтобы в первом квартале 2024 года мы могли передать Украине первые истребители. Но это зависит и от того, как будет двигаться обучение пилотов, как и технического персонала, который будет обслуживать самолеты", — добавил глава Минобороны Дании.

Напомним, глава Минобороны Бельгии Людивин Дедондер объявила об отправке истребителей F-16 в Украину. По ее словам, это произойдет с 2025 года.

Также спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат рассказал о подготовке украинских пилотов на F-16. По его словам, они учат английский язык и проходят тренировки на симуляторах.